https://1prime.ru/20240726/izhs-850433728.html
Это сюрприз. С августа частные дома придется строить по новому стандарту
Это сюрприз. С августа частные дома придется строить по новому стандарту - 26.07.2024, ПРАЙМ
Это сюрприз. С августа частные дома придется строить по новому стандарту
С 1 августа заработает новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменятся цены на строительство частных домов с | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T02:02+0300
2024-07-26T02:02+0300
2024-07-26T02:02+0300
ижс
строительство
жилищное строительство
строительство жилья
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/83684/68/836846855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47f0794594b5fea641368d1c81bd588a.jpg
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. С 1 августа заработает новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменятся цены на строительство частных домов с его введением, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Новый стандарт включает 45 критериев, объединенных в восемь категорий: Как напоминает эксперт, с первого июля начала действовать обновленная семейная ипотека, одним из важных направлений которой стало выделение льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.После введения льготной ипотеки рынок жилья оказался сильно разогретым, но ипотечное кредитование ИЖС заметно отставало из-за отсутствия стандартов, которые, в том числе, защищали бы клиентов и банки от некачественных услуг строительных компаний.Измененная семейная ипотека подразумевает строительство объектов ИЖС с помощью эскроу-счетов. То есть, рост стоимости уже заложен в этом требовании. Введение с 1 августа ГОСТ Р 71392-2024 "зеленых" стандартов позволит банку, используя технологии зеленого финансирования, реально оценивать стоимость будущего жилья, а муниципальным властям целенаправленно развивать территории под ИЖС и привлекать финансирование для ИЖС.С другой стороны, госстандарты в России обязательны для исполнения при маркировке или если соответствие требованиям ГОСТ заложено в иных документах, например, градостроительных. “То есть, если вы собираетесь самостоятельно построить дом на своем садовом участке, то при согласовании строительства с вас не будут требовать соответствия зеленому стандарту. А вот если вы планируете получить ипотечный кредит, то банк вправе установить требования по соответствию ГОСТ”, - объясняет экономист.Предположительно низший ценовой сегмент ИЖС подорожает на 5-10%. При этом экономия при эксплуатации зданий может достигать 50-60%. Уже сейчас многие застройщики возводят такие дома, которые по факту выгоднее обычных для тех, кто в них проживает.Введение зеленого стандарта поможет не допустить на рынок недобросовестных исполнителей, пользующихся нехваткой информации и предлагающих более дешевые дома и материалы, не соответствующие заявленным характеристикам. Поскольку зеленый стандарт направлен на развитие ИЖС, то привлечение финансирования в эту область повысит спрос на дома и, скорее всего, "разогреет" рынок, резюмирует Сорокина.
https://1prime.ru/20240510/gazifikatsiya-848003620.html
https://1prime.ru/20240602/sornyaki--848717888.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83684/68/836846855_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86347fe8b1054df6cbef9454960a4127.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижс, строительство, жилищное строительство, строительство жилья, эксклюзив
ИЖС, строительство, жилищное строительство, строительство жилья, Эксклюзив
Это сюрприз. С августа частные дома придется строить по новому стандарту
Экономист Сорокина: 1 августа заработает новый зеленый ГОСТ для ИЖС под ипотеку
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. С 1 августа заработает новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменятся цены на строительство частных домов с его введением, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
Новый стандарт включает 45 критериев, объединенных в восемь категорий:
- архитектура;
- экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура;
- организация и управление строительством;
- комфорт и качество внутренней среды;
- энергоэффективность и атмосфера;
- инженерное обеспечение здания;
- материалы и ресурсоэффективность;
- отходы производства и потребления.
Как напоминает эксперт, с первого июля начала действовать обновленная семейная ипотека, одним из важных направлений которой стало выделение льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.
После введения льготной ипотеки рынок жилья оказался сильно разогретым, но ипотечное кредитование ИЖС заметно отставало из-за отсутствия стандартов, которые, в том числе, защищали бы клиентов и банки от некачественных услуг строительных компаний.
Дачникам пообещали исполнить их главную мечту. Но есть подвох
Измененная семейная ипотека подразумевает строительство объектов ИЖС с помощью эскроу-счетов. То есть, рост стоимости уже заложен в этом требовании. Введение с 1 августа ГОСТ Р 71392-2024 "зеленых" стандартов позволит банку, используя технологии зеленого финансирования, реально оценивать стоимость будущего жилья, а муниципальным властям целенаправленно развивать территории под ИЖС и привлекать финансирование для ИЖС.
С другой стороны, госстандарты в России обязательны для исполнения при маркировке или если соответствие требованиям ГОСТ заложено в иных документах, например, градостроительных.
“То есть, если вы собираетесь самостоятельно построить дом на своем садовом участке, то при согласовании строительства с вас не будут требовать соответствия зеленому стандарту. А вот если вы планируете получить ипотечный кредит, то банк вправе установить требования по соответствию ГОСТ”, - объясняет экономист.
Предположительно низший ценовой сегмент ИЖС подорожает на 5-10%. При этом экономия при эксплуатации зданий может достигать 50-60%. Уже сейчас многие застройщики возводят такие дома, которые по факту выгоднее обычных для тех, кто в них проживает.
Введение зеленого стандарта поможет не допустить на рынок недобросовестных исполнителей, пользующихся нехваткой информации и предлагающих более дешевые дома и материалы, не соответствующие заявленным характеристикам. Поскольку зеленый стандарт направлен на развитие ИЖС, то привлечение финансирования в эту область повысит спрос на дома и, скорее всего, "разогреет" рынок, резюмирует Сорокина.
Дачникам объяснили, кого на самом деле оштрафуют за сорняки