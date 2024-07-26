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"Злые русские хакеры" обнародовали данные более 3200 наемников ВСУ

"Злые русские хакеры" обнародовали данные более 3200 наемников ВСУ - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Злые русские хакеры" обнародовали данные более 3200 наемников ВСУ

Данные свыше трех тысяч иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины утекли в Сеть, их опубликовала хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры"). | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T10:28+0300

2024-07-26T10:28+0300

2024-07-26T10:28+0300

спецоперация на украине

всу

иностранные наемники

хакеры

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Данные свыше трех тысяч иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины утекли в Сеть, их опубликовала хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры").Ранее группа размещела информацию об офицерах НАТО, которые воюют с Россией в киберпространстве, сотрудниках службы внешней разведки Украины.В списках наемников оказались, например, американцы Эвелин Ашенбреннер (Evelyn Aschenbrenner) 1981 года рождения, который является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины, а также Пирс Таннер Рид (Perce Tanner Reed) 1993 года рождения, бывший сотрудник полицейского департамента штата Окленд.Из Латвии на Украину поехали воевать спортсмен, участник Зимних Олимпийских игр 2014 года Мауринс Кристапс (Maurins Kristaps) 1991 года рождения и бизнесмен, профессор, Юрис Альбертс Улманис (Juris Alberts Ulmanis) 1959 года рождения. Отмечалось, что Улманис написал книгу "Когда война станет личным", пропагандирует русофобию.Кроме того, в конфликте на стороне ВСУ участвует испанец Пабло Гарридо Манседо (Pablo Garrido Mancedo), ранее он, в том числе, воевал на стороне курдских боевиков в Сирии. "В списке есть еще Иден Малетс (Idan Malets) 1981 года рождения из Израиля, Фабиан Эмелинг (Fabian Emeling) из Германии и тысячи других "солдат удачи", - заключается в сообщении.

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всу, иностранные наемники, хакеры