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ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний до 10-15% - 26.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний до 10-15%
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний до 10-15% - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний до 10-15%
Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 10-15% с 8-13%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. | 26.07.2024, ПРАЙМ
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банк россии
россия
кредит
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 10-15% с 8-13%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.В 2025 и 2026 годах регулятор ждет показатель на уровне 7-12%, прогноз по росту на 2027 год составляет 8-13%.Банк России после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Регулятор пошел на ужесточение на фоне высокой инфляции и сохраняющегося роста кредитования.
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россия, кредит
Банк России, РОССИЯ, кредит
13:34 26.07.2024 (обновлено: 13:41 26.07.2024)
 
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний до 10-15%

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 г до 10-15% с 8-13%

© РИА Новости . Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 10-15% с 8-13%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.
В 2025 и 2026 годах регулятор ждет показатель на уровне 7-12%, прогноз по росту на 2027 год составляет 8-13%.
Банк России после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Регулятор пошел на ужесточение на фоне высокой инфляции и сохраняющегося роста кредитования.
 
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