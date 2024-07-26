https://1prime.ru/20240726/kompanii--850454868.html

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний до 10-15%

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний до 10-15% - 26.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний до 10-15%

Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 10-15% с 8-13%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T13:34+0300

2024-07-26T13:34+0300

2024-07-26T13:41+0300

банк россии

россия

кредит

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849761930_0:106:2030:1248_1920x0_80_0_0_28328b144bfbd9ac29b5ec929e09cf98.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний в 2024 году до 10-15% с 8-13%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.В 2025 и 2026 годах регулятор ждет показатель на уровне 7-12%, прогноз по росту на 2027 год составляет 8-13%.Банк России после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Регулятор пошел на ужесточение на фоне высокой инфляции и сохраняющегося роста кредитования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредит