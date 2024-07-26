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Рост спроса на кредиты превзошел прогнозы ЦБ, заявила Набиуллина
Рост спроса на кредиты превзошел прогнозы ЦБ, заявила Набиуллина - 26.07.2024, ПРАЙМ
Рост спроса на кредиты превзошел прогнозы ЦБ, заявила Набиуллина
Рост спроса на кредиты в России в первом полугодии существенно превзошел прогнозы ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:10+0300
2024-07-26T15:10+0300
2024-07-26T15:24+0300
экономика
россия
кредит
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Рост спроса на кредиты в России в первом полугодии существенно превзошел прогнозы ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."В последние полгода ключевая ставка несколько сдерживала темпы роста кредитования, но его динамика все еще далека от сбалансированной. Почему так происходит? Во-первых, рост спроса на кредиты существенно превзошел наши оценки", - сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Кредиты компаниям по плавающим ставкам составляют почти 99% всех выданных в этом году в России корпоративных ссуд, отметил ЦБ."В расчете на снижение ключевой ставки уже в этом году, как ранее предполагал наш прогноз, предприятия продолжили быстро наращивать заимствования по плавающим ставкам. В итоге прирост кредитования по плавающим ставкам - это почти 99% прироста всего рублевого кредитования компаний с начала этого года", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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россия, кредит
Экономика, РОССИЯ, кредит
Рост спроса на кредиты превзошел прогнозы ЦБ, заявила Набиуллина
Набиуллина: рост спроса на кредиты в I полугодии существенно превзошел прогнозы
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Рост спроса на кредиты в России в первом полугодии существенно превзошел прогнозы ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"В последние полгода ключевая ставка несколько сдерживала темпы роста кредитования, но его динамика все еще далека от сбалансированной. Почему так происходит? Во-первых, рост спроса на кредиты существенно превзошел наши оценки", - сказала она журналистам на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Кредиты компаниям по плавающим ставкам составляют почти 99% всех выданных в этом году в России корпоративных ссуд, отметил ЦБ.
"В расчете на снижение ключевой ставки уже в этом году, как ранее предполагал наш прогноз, предприятия продолжили быстро наращивать заимствования по плавающим ставкам. В итоге прирост кредитования по плавающим ставкам - это почти 99% прироста всего рублевого кредитования компаний с начала этого года", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Банк России в пятницу впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.