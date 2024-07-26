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Россиянам рассказали о новом порядке списания задолженностей по кредитам

Россиянам рассказали о новом порядке списания задолженностей по кредитам - 26.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о новом порядке списания задолженностей по кредитам

В России с 1 июля 2024 года вступил в силу новый порядок списания долгов по кредитам. Подробности нововведения агентству РИА Новости рассказал юрист,... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T11:13+0300

2024-07-26T11:13+0300

2024-07-26T11:44+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В России с 1 июля 2024 года вступил в силу новый порядок списания долгов по кредитам. Подробности нововведения агентству РИА Новости рассказал юрист, управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" Илья Русяев."Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого - штрафы и пени", — отметил эксперт.По словам Русяева, введение такого рода изменений позволит облегчить положение заемщиков, столкнувшихся с финансовыми проблемами.Ранее СМИ сообщали, что МФО стали реже одобрять займы новым клиентам. Некоторые эксперты связывают с этим изменением ужесточение требований Центробанка к учету долговой нагрузки клиентов.

https://1prime.ru/20240724/zarplata-850408849.html

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россия, банки, кредит