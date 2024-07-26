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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 27 июля - 26.07.2024, ПРАЙМ
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 27 июля
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 27 июля - 26.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 27 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,12 копейки, до 11,7296 рубля, курс доллара вырос на 15,5 копейки, до 85,565 рубля,... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T17:29+0300
2024-07-26T17:49+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,12 копейки, до 11,7296 рубля, курс доллара вырос на 15,5 копейки, до 85,565 рубля, курс евро вырос на 9,3 копейки, до 93,2641 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Министерство финансов США объявило о введении нового пакета санкций в отношении России. В этот пакет попали Московская биржа и НКЦ. Для этих организаций были выданы лицензии на прекращение операций до 13 августа.С 13 июня Центральный банк Российской Федерации устанавливает официальные курсы доллара, евро и юаня. Курсы доллара и евро определяются на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс юаня устанавливается по рыночному курсу, который формируется на Московской бирже.
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банк россии, курс
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, КУРС
17:29 26.07.2024 (обновлено: 17:49 26.07.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня с 27 июля

ЦБ: курс юаня с 27 июля - 11,73 руб, доллара - 85,57 руб, евро - 93, 26 руб

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,12 копейки, до 11,7296 рубля, курс доллара вырос на 15,5 копейки, до 85,565 рубля, курс евро вырос на 9,3 копейки, до 93,2641 рубля, следует из данных Банка России.
Ранее Министерство финансов США объявило о введении нового пакета санкций в отношении России. В этот пакет попали Московская биржа и НКЦ. Для этих организаций были выданы лицензии на прекращение операций до 13 августа.
С 13 июня Центральный банк Российской Федерации устанавливает официальные курсы доллара, евро и юаня. Курсы доллара и евро определяются на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс юаня устанавливается по рыночному курсу, который формируется на Московской бирже.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюБанк РоссииКУРС
 
 
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