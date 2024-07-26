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"Лукойл" стал первой компанией с региональной штаб-квартирой в Китае

"Лукойл" стал первой компанией с региональной штаб-квартирой в Китае - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Лукойл" стал первой компанией с региональной штаб-квартирой в Китае

"Лукойл" стал первой российской компанией со статусом региональной штаб-квартиры в Шанхае, сообщила пресс-служба корпорации. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T21:44+0300

2024-07-26T21:44+0300

2024-07-26T21:44+0300

экономика

россия

китай

лукойл

штаб-квартира

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" стал первой российской компанией со статусом региональной штаб-квартиры в Шанхае, сообщила пресс-служба корпорации. "Лукойл" — единственная из российских компаний, получившая статус региональной штаб-квартиры в Шанхае", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Уточняется, что сертификат признания вручил мэр Шанхая Гун Чжэн. В Китае компания представлена дочерним предприятием Lukoil Lubricants China, которое отвечает там за бизнес смазочных материалов. "Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

китай

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россия, китай, лукойл, штаб-квартира