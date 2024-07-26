https://1prime.ru/20240726/naemniki-850472273.html

В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США

В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США - 26.07.2024, ПРАЙМ

В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США

В отрядах ВСУ на харьковском направлении присутствует большое количество западных наемников из Франции, Великобритании, Польши и США, заявил Виталий Ганчев,... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T17:45+0300

2024-07-26T17:45+0300

2024-07-26T17:51+0300

спецоперация на украине

иностранные наемники

всу

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83880/62/838806200_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_1cb0bce2845c42afdcaf50e569bbc56f.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В отрядах ВСУ на харьковском направлении присутствует большое количество западных наемников из Франции, Великобритании, Польши и США, заявил Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области."Могу отметить, что достаточно большая география тех стран, откуда эти наемники прибывают. За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемники прибыло именно из Франции. Но также фиксируется пребывание иностранного контингента и из других стран: Польши, Британии и США. Вместе с другими националистическими подразделениями их периодически уничтожают бойцы наших Вооруженных сил", - рассказал Ганчев на пресс-конференции. Он также заявил, что не готов назвать конкретное число иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ на харьковском направлении. Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Евгений Лисняк передавал, что в северной части Харьковской области наблюдается рост числа наемников в составе украинской армии. Преимущественно они прибывают из Франции, также есть информация о более 30 погибших наемниках-французах.По словам директора первого европейского департамента МИД России Артема Студенникова, во Франции проводилась агитационная кампания по набору наемников для пополнения так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины или формирования из них автономных подразделений.Согласно данным агентства РИА Новости, могилы иностранных наемников, которые сражались на стороне Киева, были найдены в разных странах, таких как Польша, Франция, Германия, США и страны Балтии.

https://1prime.ru/20240725/oon-850437362.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иностранные наемники, всу, украина