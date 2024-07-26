Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240726/naemniki-850472273.html
В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США
В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США
В отрядах ВСУ на харьковском направлении присутствует большое количество западных наемников из Франции, Великобритании, Польши и США, заявил Виталий Ганчев,... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T17:45+0300
2024-07-26T17:51+0300
спецоперация на украине
иностранные наемники
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83880/62/838806200_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_1cb0bce2845c42afdcaf50e569bbc56f.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В отрядах ВСУ на харьковском направлении присутствует большое количество западных наемников из Франции, Великобритании, Польши и США, заявил Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области."Могу отметить, что достаточно большая география тех стран, откуда эти наемники прибывают. За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемники прибыло именно из Франции. Но также фиксируется пребывание иностранного контингента и из других стран: Польши, Британии и США. Вместе с другими националистическими подразделениями их периодически уничтожают бойцы наших Вооруженных сил", - рассказал Ганчев на пресс-конференции. Он также заявил, что не готов назвать конкретное число иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ на харьковском направлении. Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Евгений Лисняк передавал, что в северной части Харьковской области наблюдается рост числа наемников в составе украинской армии. Преимущественно они прибывают из Франции, также есть информация о более 30 погибших наемниках-французах.По словам директора первого европейского департамента МИД России Артема Студенникова, во Франции проводилась агитационная кампания по набору наемников для пополнения так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины или формирования из них автономных подразделений.Согласно данным агентства РИА Новости, могилы иностранных наемников, которые сражались на стороне Киева, были найдены в разных странах, таких как Польша, Франция, Германия, США и страны Балтии.
https://1prime.ru/20240725/oon-850437362.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83880/62/838806200_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_eda9f8b3d5b33c1b597362018b3357f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иностранные наемники, всу, украина
Спецоперация на Украине, иностранные наемники, ВСУ, УКРАИНА
17:45 26.07.2024 (обновлено: 17:51 26.07.2024)
 
В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США

Ганчев: наемники из Британии, США, Польши есть в рядах ВСУ на харьковском направлении

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области
Военная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. В отрядах ВСУ на харьковском направлении присутствует большое количество западных наемников из Франции, Великобритании, Польши и США, заявил Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области.
"Могу отметить, что достаточно большая география тех стран, откуда эти наемники прибывают. За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемники прибыло именно из Франции. Но также фиксируется пребывание иностранного контингента и из других стран: Польши, Британии и США. Вместе с другими националистическими подразделениями их периодически уничтожают бойцы наших Вооруженных сил", - рассказал Ганчев на пресс-конференции. Он также заявил, что не готов назвать конкретное число иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ на харьковском направлении.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Евгений Лисняк передавал, что в северной части Харьковской области наблюдается рост числа наемников в составе украинской армии. Преимущественно они прибывают из Франции, также есть информация о более 30 погибших наемниках-французах.
По словам директора первого европейского департамента МИД России Артема Студенникова, во Франции проводилась агитационная кампания по набору наемников для пополнения так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины или формирования из них автономных подразделений.
Согласно данным агентства РИА Новости, могилы иностранных наемников, которые сражались на стороне Киева, были найдены в разных странах, таких как Польша, Франция, Германия, США и страны Балтии.
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России
Вчера, 17:45
 
Спецоперация на Украинеиностранные наемникиВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала