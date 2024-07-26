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Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов

Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов - 26.07.2024, ПРАЙМ

Небензя рассказал о "вкладе" США в урегулирование кризисов

Если бы США тратили на гумпомощь нуждающимся странам "малую толику" того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, мир был бы другим, заявил постпред... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T20:26+0300

2024-07-26T20:26+0300

2024-07-26T20:26+0300

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ООН, 26 июл — ПРАЙМ. Если бы США тратили на гумпомощь нуждающимся странам "малую толику" того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, мир был бы другим, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее на заседании Совета Безопасности заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд обвинил Россию в недостаточном содействии улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Он также упомянул кризис на Украине и заявил, что Россия, по его мнению, не только не помогает в разрешении гуманитарных кризисов, но и сама создаёт их.Российский постпред после нападок американского коллеги отметил, что тот, похоже "наслаждается своими, как ему кажется, убийственными инвективами в адрес России". При этом Небензя отметил, что Россия очень благодарна представителю США за то, что он наглядно показал, каким не должно быть выступление страны, которая претендует на роль ответственного международного игрока или "самопровозглашённого тренера всех международных игроков".Он отметил, что если бы США выделяли на гуманитарную помощь Газе столько, сколько тратится на поставки оружия в горячие точки, то "мир был бы иным".Небензя также упомянул "бездарный проект" морского причала США в Газе, охарактеризовав его как "шедевр понтонной архитектуры".

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оон, василий небензя, сектор газа, сша