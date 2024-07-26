https://1prime.ru/20240726/neft-850453173.html

Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину

Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину - 26.07.2024, ПРАЙМ

Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину

Будапешт ведет поиск юридической лазейки, которая позволит осуществлять поставки нефти из России через Украину, обходя ограничения Киева. Об этом сообщил глава... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:39+0300

2024-07-26T12:39+0300

2024-07-26T12:39+0300

энергетика

венгрия

нефть

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Будапешт ведет поиск юридической лазейки, которая позволит осуществлять поставки нефти из России через Украину, обходя ограничения Киева. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.Гуйяш предложил три возможных решения проблемы: убеждение Украины прекратить эти ограничения, использование помощи со стороны Европейской комиссии и поиск юридической лазейки для обхода запретов."Третье - надо посмотреть, есть ли решение с юридической лазейкой, в поставках нефти участвовали не те, кого касаются новые украинские запреты", — отметил он.Украина приостановила транзит нефти из России, что вызвало возмущение со стороны Венгрии и Словакии. Оба государства также обратились в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Хорватию с целью увеличения пропускной способности нефтепровода.

https://1prime.ru/20240725/neft-850421184.html

венгрия

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венгрия, нефть