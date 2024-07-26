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Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину
Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину - 26.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину
Будапешт ведет поиск юридической лазейки, которая позволит осуществлять поставки нефти из России через Украину, обходя ограничения Киева. Об этом сообщил глава... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:39+0300
2024-07-26T12:39+0300
2024-07-26T12:39+0300
энергетика
венгрия
нефть
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Будапешт ведет поиск юридической лазейки, которая позволит осуществлять поставки нефти из России через Украину, обходя ограничения Киева. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.Гуйяш предложил три возможных решения проблемы: убеждение Украины прекратить эти ограничения, использование помощи со стороны Европейской комиссии и поиск юридической лазейки для обхода запретов."Третье - надо посмотреть, есть ли решение с юридической лазейкой, в поставках нефти участвовали не те, кого касаются новые украинские запреты", — отметил он.Украина приостановила транзит нефти из России, что вызвало возмущение со стороны Венгрии и Словакии. Оба государства также обратились в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Хорватию с целью увеличения пропускной способности нефтепровода.
https://1prime.ru/20240725/neft-850421184.html
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венгрия, нефть
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Нефть
Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину
Гуйяш: Венгрия ищет лазейку для поставок нефти из России в обход ограничений
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Будапешт ведет поиск юридической лазейки, которая позволит осуществлять поставки нефти из России через Украину, обходя ограничения Киева. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Гуйяш предложил три возможных решения проблемы: убеждение Украины прекратить эти ограничения, использование помощи со стороны Европейской комиссии и поиск юридической лазейки для обхода запретов.
"Третье - надо посмотреть, есть ли решение с юридической лазейкой, в поставках нефти участвовали не те, кого касаются новые украинские запреты", — отметил он.
Украина приостановила транзит нефти из России, что вызвало возмущение со стороны Венгрии и Словакии. Оба государства также обратились в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Хорватию с целью увеличения пропускной способности нефтепровода.
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти