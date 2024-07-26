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Нефтяной гамбит. В Словакии посоветовали Украине не плевать в колодец - 26.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240726/neft-850457966.html
Нефтяной гамбит. В Словакии посоветовали Украине не плевать в колодец
Нефтяной гамбит. В Словакии посоветовали Украине не плевать в колодец - 26.07.2024, ПРАЙМ
Нефтяной гамбит. В Словакии посоветовали Украине не плевать в колодец
Решение Киева наказать Будапешт и Братиславу остановкой транзита российской нефти может обернуться проблемами для самой Украины, передает издание Pravda. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:21+0300
2024-07-26T14:21+0300
энергетика
словакия
украина
нефть
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БРАТИСЛАВА, 26 июл - ПРАЙМ. Решение Киева наказать Будапешт и Братиславу остановкой транзита российской нефти может обернуться проблемами для самой Украины, передает издание Pravda."Пострадает и сама Украина, потому что "Словнафт" покрывает рынок нефти на Украине (его доля десять процентов). Украинские автолюбители и перевозчики ощутят все последствия непосредственно на себе", — отметил автор материала.Автор также отметил, что даже если Венгрия и Словакия не идеальные партнеры, Украина должна вести с ними конструктивный диалог, а не принимать радикальные меры. Кроме того, Киев рискует остаться без поддержки союзных стран, которой он заручился для таких серьезных шагов.В издании заключили, что со стороны действия Киева выглядят как откровенный выстрел себе в ногу, однако в перспективе последствия могут быть еще хуже, так как Украина обязательно получит ответный удар.Украина ранее приостановила транзит нефти из России, что вызвало возмущение со стороны Венгрии и Словакии. Оба государства также обратились в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Хорватию с целью увеличения пропускной способности нефтепровода.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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словакия
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словакия, украина, нефть
Энергетика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Нефть
14:21 26.07.2024
 
Нефтяной гамбит. В Словакии посоветовали Украине не плевать в колодец

Pravda: Венгрия и Словакия отомстят Украине за проблемы с транзитом нефти

© fotolia.com / ALCEНефтепровод
Нефтепровод - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© fotolia.com / ALCE
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БРАТИСЛАВА, 26 июл - ПРАЙМ. Решение Киева наказать Будапешт и Братиславу остановкой транзита российской нефти может обернуться проблемами для самой Украины, передает издание Pravda.
"Пострадает и сама Украина, потому что "Словнафт" покрывает рынок нефти на Украине (его доля десять процентов). Украинские автолюбители и перевозчики ощутят все последствия непосредственно на себе", — отметил автор материала.
Автор также отметил, что даже если Венгрия и Словакия не идеальные партнеры, Украина должна вести с ними конструктивный диалог, а не принимать радикальные меры. Кроме того, Киев рискует остаться без поддержки союзных стран, которой он заручился для таких серьезных шагов.
В издании заключили, что со стороны действия Киева выглядят как откровенный выстрел себе в ногу, однако в перспективе последствия могут быть еще хуже, так как Украина обязательно получит ответный удар.
Украина ранее приостановила транзит нефти из России, что вызвало возмущение со стороны Венгрии и Словакии. Оба государства также обратились в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Хорватию с целью увеличения пропускной способности нефтепровода.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Венгрия ищет юридическую лазейку для поставок нефти из России через Украину
12:39
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯУКРАИНАНефть
 
 
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