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"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине

"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут стартовать в ближайшие месяцы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T17:12+0300

2024-07-26T17:12+0300

2024-07-26T17:12+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

переговоры

сво

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут стартовать в ближайшие месяцы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.По словам аналитика, на Западе наблюдается "полный паралич" из-за неспособности европейских лидеров изменить свою позицию, исходя из ситуации на фронте."В какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев европейцы окажутся в безвыходном положении, поскольку либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут мирные переговоры", — утверждает Меркурис.По мнению эксперта, киевский режим осознал, что терпит поражение в конфликте, и сейчас пытается найти выход из ситуации. Он также подчеркнул, что для урегулирования конфликта Украине, вероятно, придется пойти на уступки.В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Киев открыт для переговоров с Россией. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.

https://1prime.ru/20240726/zelenskiy-850470378.html

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украина, владимир зеленский, переговоры, сво