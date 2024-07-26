Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240726/peregovory-850470819.html
"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине
"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут стартовать в ближайшие месяцы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T17:12+0300
2024-07-26T17:12+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
переговоры
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут стартовать в ближайшие месяцы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.По словам аналитика, на Западе наблюдается "полный паралич" из-за неспособности европейских лидеров изменить свою позицию, исходя из ситуации на фронте."В какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев европейцы окажутся в безвыходном положении, поскольку либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут мирные переговоры", — утверждает Меркурис.По мнению эксперта, киевский режим осознал, что терпит поражение в конфликте, и сейчас пытается найти выход из ситуации. Он также подчеркнул, что для урегулирования конфликта Украине, вероятно, придется пойти на уступки.В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Киев открыт для переговоров с Россией. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.
https://1prime.ru/20240726/zelenskiy-850470378.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_db1cc72f2bf5b97cb34131e606eb842a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, переговоры, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, переговоры, СВО
17:12 26.07.2024
 
"Реальный шанс": на Западе высказались о скорых переговорах по Украине

Меркурис: переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут стартовать в ближайшие месяцы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По словам аналитика, на Западе наблюдается "полный паралич" из-за неспособности европейских лидеров изменить свою позицию, исходя из ситуации на фронте.
"В какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев европейцы окажутся в безвыходном положении, поскольку либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут мирные переговоры", — утверждает Меркурис.
По мнению эксперта, киевский режим осознал, что терпит поражение в конфликте, и сейчас пытается найти выход из ситуации. Он также подчеркнул, что для урегулирования конфликта Украине, вероятно, придется пойти на уступки.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
"Везде тупик". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского
16:59
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Киев открыт для переговоров с Россией. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийпереговорыСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала