Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов - 26.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240726/peskov-850450563.html
Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов
Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов - 26.07.2024, ПРАЙМ
Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов
Россиянам стоит приготовиться к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, заявил официальный... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:50+0300
2024-07-26T11:50+0300
политика
дмитрий песков
кремль
запад
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83829/54/838295466_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_65245baa88139a3ac894c70d2540f5b0.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россиянам стоит приготовиться к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но я считаю, что выкинули из одного - надо идти в другой. И нечего стесняться", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/20240725/youtube-850438221.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83829/54/838295466_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_dab457377e052fc9905165f5763dee75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, кремль, запад, санкции против рф
Политика, Дмитрий Песков, Кремль, ЗАПАД, санкции против РФ
11:50 26.07.2024
 
Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов

Песков: Запад продолжит "выкидывать" РФ из информационных ресурсов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россиянам стоит приготовиться к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Но я считаю, что выкинули из одного - надо идти в другой. И нечего стесняться", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".
Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.
Логотип YouTube - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
Хинштейн предупредил о резком падении скорости загрузки YouTube
Вчера, 18:06
 
ПолитикаДмитрий ПесковКремльЗАПАДсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала