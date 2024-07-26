https://1prime.ru/20240726/peskov-850450563.html

Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов

Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов - 26.07.2024, ПРАЙМ

Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов

Россиянам стоит приготовиться к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, заявил официальный... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T11:50+0300

2024-07-26T11:50+0300

2024-07-26T11:50+0300

политика

дмитрий песков

кремль

запад

санкции против рф

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россиянам стоит приготовиться к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но я считаю, что выкинули из одного - надо идти в другой. И нечего стесняться", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240725/youtube-850438221.html

запад

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дмитрий песков, кремль, запад, санкции против рф