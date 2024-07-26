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Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов
Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов - 26.07.2024, ПРАЙМ
Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов
Россиянам стоит приготовиться к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, заявил официальный... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T11:50+0300
2024-07-26T11:50+0300
2024-07-26T11:50+0300
политика
дмитрий песков
кремль
запад
санкции против рф
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россиянам стоит приготовиться к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из своих мультимедийных и информационных ресурсов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но я считаю, что выкинули из одного - надо идти в другой. И нечего стесняться", - сказал он в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа".Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.
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Политика, Дмитрий Песков, Кремль, ЗАПАД, санкции против РФ
Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов
Песков: Запад продолжит "выкидывать" РФ из информационных ресурсов