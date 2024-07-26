https://1prime.ru/20240726/razlom-850472777.html

В Японии запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры

В Японии запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры - 26.07.2024, ПРАЙМ

В Японии запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры

Комитет по регулированию атомной энергии впервые запретил перезапуск блока АЭС "Цуруга" в префектуре Фукуи, сославшись на то, что под объектом обнаружен разлом... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T17:59+0300

2024-07-26T17:59+0300

2024-07-26T17:59+0300

япония

аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846210008_0:1313:2047:2464_1920x0_80_0_0_61452e7e81d8ad719cf47ad8829b266f.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Комитет по регулированию атомной энергии впервые запретил перезапуск блока АЭС "Цуруга" в префектуре Фукуи, сославшись на то, что под объектом обнаружен разлом земной коры, следует из сообщения телеканала NHK.За 12 лет работы комитета управление впервые приняло такое решение.В ходе обсуждения результата сдвига тектонических плит эксперты пришли к мнению, что запуск второго реактора АЭС может спровоцировать дальнейшее движение плиты и привести к еще большему разлому земной коры.Учрежденный в 2012 году комитет направлен на предупреждение негативных воздействий работы атомных реакторов на окружающий мир. За время его существования японские энергетические компании подали заявки на одобрение работы 27 реакторов, из которых 17 уже получили одобрение управления.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, аэс