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В Японии запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры
В Японии запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры - 26.07.2024, ПРАЙМ
В Японии запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры
Комитет по регулированию атомной энергии впервые запретил перезапуск блока АЭС "Цуруга" в префектуре Фукуи, сославшись на то, что под объектом обнаружен разлом... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T17:59+0300
2024-07-26T17:59+0300
2024-07-26T17:59+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Комитет по регулированию атомной энергии впервые запретил перезапуск блока АЭС "Цуруга" в префектуре Фукуи, сославшись на то, что под объектом обнаружен разлом земной коры, следует из сообщения телеканала NHK.За 12 лет работы комитета управление впервые приняло такое решение.В ходе обсуждения результата сдвига тектонических плит эксперты пришли к мнению, что запуск второго реактора АЭС может спровоцировать дальнейшее движение плиты и привести к еще большему разлому земной коры.Учрежденный в 2012 году комитет направлен на предупреждение негативных воздействий работы атомных реакторов на окружающий мир. За время его существования японские энергетические компании подали заявки на одобрение работы 27 реакторов, из которых 17 уже получили одобрение управления.
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япония, аэс
В Японии запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры
В Японии впервые запретили перезапуск блока АЭС "Цуруга" из-за разлома земной коры
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Комитет по регулированию атомной энергии впервые запретил перезапуск блока АЭС "Цуруга" в префектуре Фукуи, сославшись на то, что под объектом обнаружен разлом земной коры, следует из сообщения телеканала NHK
.
За 12 лет работы комитета управление впервые приняло такое решение.
В ходе обсуждения результата сдвига тектонических плит эксперты пришли к мнению, что запуск второго реактора АЭС может спровоцировать дальнейшее движение плиты и привести к еще большему разлому земной коры.
Учрежденный в 2012 году комитет направлен на предупреждение негативных воздействий работы атомных реакторов на окружающий мир. За время его существования японские энергетические компании подали заявки на одобрение работы 27 реакторов, из которых 17 уже получили одобрение управления.