https://1prime.ru/20240726/shaman-850451019.html

Shaman все сделал правильно: в Кремле оценили акцию певца у посольства США

Shaman все сделал правильно: в Кремле оценили акцию певца у посольства США - 26.07.2024, ПРАЙМ

Shaman все сделал правильно: в Кремле оценили акцию певца у посольства США

Певец Shaman, выступив на акции у американского посольства в Москве, все сделал правильно. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T12:15+0300

2024-07-26T12:15+0300

2024-07-26T12:15+0300

россия

дмитрий песков

кремль

сша

youtube

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Певец Shaman, выступив на акции у американского посольства в Москве, все сделал правильно. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Выразил свою гражданскую позицию, сделав то, что он умеет делать лучше всего", - сказал Песков в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа". Сам артист объяснял, что его выступление 19 июля было направлено на защиту коллег, которые попали под блокировку на площадке YouTube.Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240726/peskov-850450563.html

сша

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россия, дмитрий песков, кремль, сша, youtube