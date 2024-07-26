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Shaman все сделал правильно: в Кремле оценили акцию певца у посольства США - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Shaman все сделал правильно: в Кремле оценили акцию певца у посольства США
Shaman все сделал правильно: в Кремле оценили акцию певца у посольства США - 26.07.2024, ПРАЙМ
Shaman все сделал правильно: в Кремле оценили акцию певца у посольства США
Певец Shaman, выступив на акции у американского посольства в Москве, все сделал правильно. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T12:15+0300
2024-07-26T12:15+0300
россия
дмитрий песков
кремль
сша
youtube
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Певец Shaman, выступив на акции у американского посольства в Москве, все сделал правильно. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Выразил свою гражданскую позицию, сделав то, что он умеет делать лучше всего", - сказал Песков в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа". Сам артист объяснял, что его выступление 19 июля было направлено на защиту коллег, которые попали под блокировку на площадке YouTube.Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.
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россия, дмитрий песков, кремль, сша, youtube
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Кремль, США, YouTube
12:15 26.07.2024
 
Shaman все сделал правильно: в Кремле оценили акцию певца у посольства США

Песков об акции у посольства США: Shaman все сделал правильно, выразил позицию

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Певец Shaman, выступив на акции у американского посольства в Москве, все сделал правильно. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Выразил свою гражданскую позицию, сделав то, что он умеет делать лучше всего", - сказал Песков в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа". Сам артист объяснял, что его выступление 19 июля было направлено на защиту коллег, которые попали под блокировку на площадке YouTube.
Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Песков: Запад продолжит "выкидывать" Россию из информационных ресурсов
11:50
 
РОССИЯДмитрий ПесковКремльСШАYouTube
 
 
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