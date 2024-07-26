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"Отдать и отступить": комбат ВСУ обругал украинских генералов
"Отдать и отступить": комбат ВСУ обругал украинских генералов - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Отдать и отступить": комбат ВСУ обругал украинских генералов
Комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин в беседе с изданием hromadske обвинил украинских генералов в "определенных" потерях личного состава в... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:44+0300
2024-07-26T09:44+0300
2024-07-26T09:44+0300
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин в беседе с изданием hromadske обвинил украинских генералов в "определенных" потерях личного состава в районе поселка Прогресс в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.В частности. Он заявил: "Из-за того, что наши генералы — "ни шагу назад, стоим до последнего солдата" — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать".Как считает комбат, поселок Прогресс, расположенный западнее поселка Очеретино, нужно было просто "отдать" и отступить на другие поизции."Если говорить о 47-й бригаде: мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон", — посетовал комбат, отметив, что в районе Прогресса были "определенные провалы у соседей".Ситуация остается тяжелой, некоторые участки обороны Вооруженных сил Украины "продолжают сыпаться", добавил Ширшин.Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс ранее сообщил, что возле села Прогресс что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение из-за проблем в украинском командовании.
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всу, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, потери
"Отдать и отступить": комбат ВСУ обругал украинских генералов
Комбат 47-й ОМБР ВСУ объяснил потери у Прогресса жесткими приказами генералов
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ.
Комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин в беседе с изданием hromadske обвинил украинских генералов в "определенных" потерях личного состава в районе поселка Прогресс в ДНР. Об этом пишет РИА Новости
.
В частности. Он заявил: "Из-за того, что наши генералы — "ни шагу назад, стоим до последнего солдата" — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать".
Как считает комбат, поселок Прогресс, расположенный западнее поселка Очеретино, нужно было просто "отдать" и отступить на другие поизции.
"Если говорить о 47-й бригаде: мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон", — посетовал комбат, отметив, что в районе Прогресса были "определенные провалы у соседей".
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
Ситуация остается тяжелой, некоторые участки обороны Вооруженных сил Украины "продолжают сыпаться", добавил Ширшин.
Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс ранее сообщил, что возле села Прогресс что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение из-за проблем в украинском командовании.