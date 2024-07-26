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"Отдать и отступить": комбат ВСУ обругал украинских генералов - 26.07.2024, ПРАЙМ
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"Отдать и отступить": комбат ВСУ обругал украинских генералов
"Отдать и отступить": комбат ВСУ обругал украинских генералов - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Отдать и отступить": комбат ВСУ обругал украинских генералов
Комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин в беседе с изданием hromadske обвинил украинских генералов в "определенных" потерях личного состава в... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T09:44+0300
2024-07-26T09:44+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин в беседе с изданием hromadske обвинил украинских генералов в "определенных" потерях личного состава в районе поселка Прогресс в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.В частности. Он заявил: "Из-за того, что наши генералы — "ни шагу назад, стоим до последнего солдата" — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать".Как считает комбат, поселок Прогресс, расположенный западнее поселка Очеретино, нужно было просто "отдать" и отступить на другие поизции."Если говорить о 47-й бригаде: мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон", — посетовал комбат, отметив, что в районе Прогресса были "определенные провалы у соседей".Ситуация остается тяжелой, некоторые участки обороны Вооруженных сил Украины "продолжают сыпаться", добавил Ширшин.Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс ранее сообщил, что возле села Прогресс что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение из-за проблем в украинском командовании.
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всу, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, потери
09:44 26.07.2024
 
"Отдать и отступить": комбат ВСУ обругал украинских генералов

Комбат 47-й ОМБР ВСУ объяснил потери у Прогресса жесткими приказами генералов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин в беседе с изданием hromadske обвинил украинских генералов в "определенных" потерях личного состава в районе поселка Прогресс в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
В частности. Он заявил: "Из-за того, что наши генералы — "ни шагу назад, стоим до последнего солдата" — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать".
Как считает комбат, поселок Прогресс, расположенный западнее поселка Очеретино, нужно было просто "отдать" и отступить на другие поизции.
"Если говорить о 47-й бригаде: мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон", — посетовал комбат, отметив, что в районе Прогресса были "определенные провалы у соседей".
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Ситуация остается тяжелой, некоторые участки обороны Вооруженных сил Украины "продолжают сыпаться", добавил Ширшин.
Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс ранее сообщил, что возле села Прогресс что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение из-за проблем в украинском командовании.
 
Спецоперация на УкраинеВСУпотери
 
 
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