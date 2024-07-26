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Премьер Словакии предложил Киеву решение вопроса по транзиту нефти из РФ
Премьер Словакии предложил Киеву решение вопроса по транзиту нефти из РФ - 26.07.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии предложил Киеву решение вопроса по транзиту нефти из РФ
Словацкий премьер Роберт Фицо предложил главе кабинета министров Украины техническое решение по восстановлению транзита российской нефти компании "Лукойл",... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T17:29+0300
2024-07-26T17:29+0300
2024-07-26T17:29+0300
роберт фицо
транзит российской нефти
лукойл
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БРАТИСЛАВА, 26 июл - ПРАЙМ. Словацкий премьер Роберт Фицо предложил главе кабинета министров Украины техническое решение по восстановлению транзита российской нефти компании "Лукойл", говорится в заявлении правительства Словакии. "Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию", - заявили в пятницу в словацком кабмине. В сообщении также уточняется, что премьер Словакии в пятницу вновь провел телефонный разговор с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем. Предметом разговора стал вопрос возобновления транзита российской нефти через Украину.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что инициированная Киевом остановка поставок нефти из России в европейские страны нарушает соглашение между Украиной и Европейским союзом об ассоциации. Глава венгерского МИД также сказал, что Венгрия совместно со Словакией намерена разобраться с ситуацией.
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роберт фицо, транзит российской нефти, лукойл
Роберт Фицо, транзит российской нефти, ЛУКОЙЛ
Премьер Словакии предложил Киеву решение вопроса по транзиту нефти из РФ
Премьер Словакии предложил Украине техническое решение вопроса по транзиту нефти из РФ
БРАТИСЛАВА, 26 июл - ПРАЙМ. Словацкий премьер Роберт Фицо предложил главе кабинета министров Украины техническое решение по восстановлению транзита российской нефти компании "Лукойл", говорится в заявлении правительства Словакии.
"Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию", - заявили в пятницу в словацком кабмине.
В сообщении также уточняется, что премьер Словакии в пятницу вновь провел телефонный разговор с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем. Предметом разговора стал вопрос возобновления транзита российской нефти через Украину.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что инициированная Киевом остановка поставок нефти из России в европейские страны нарушает соглашение между Украиной и Европейским союзом об ассоциации. Глава венгерского МИД также сказал, что Венгрия совместно со Словакией намерена разобраться с ситуацией.