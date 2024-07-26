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Премьер Словакии предложил Киеву решение вопроса по транзиту нефти из РФ

Премьер Словакии предложил Киеву решение вопроса по транзиту нефти из РФ - 26.07.2024, ПРАЙМ

Премьер Словакии предложил Киеву решение вопроса по транзиту нефти из РФ

Словацкий премьер Роберт Фицо предложил главе кабинета министров Украины техническое решение по восстановлению транзита российской нефти компании "Лукойл",... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T17:29+0300

2024-07-26T17:29+0300

2024-07-26T17:29+0300

роберт фицо

транзит российской нефти

лукойл

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БРАТИСЛАВА, 26 июл - ПРАЙМ. Словацкий премьер Роберт Фицо предложил главе кабинета министров Украины техническое решение по восстановлению транзита российской нефти компании "Лукойл", говорится в заявлении правительства Словакии. "Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию", - заявили в пятницу в словацком кабмине. В сообщении также уточняется, что премьер Словакии в пятницу вновь провел телефонный разговор с главой украинского кабмина Денисом Шмыгалем. Предметом разговора стал вопрос возобновления транзита российской нефти через Украину.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что инициированная Киевом остановка поставок нефти из России в европейские страны нарушает соглашение между Украиной и Европейским союзом об ассоциации. Глава венгерского МИД также сказал, что Венгрия совместно со Словакией намерена разобраться с ситуацией.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роберт фицо, транзит российской нефти, лукойл