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На Украине признались в возможной нехватке средств на выплаты военным

На Украине признались в возможной нехватке средств на выплаты военным - 26.07.2024, ПРАЙМ

На Украине признались в возможной нехватке средств на выплаты военным

Если в украинском бюджете не будут предусмотрены дополнительные расходы на оборону, то средства, необходимые для обеспечения военнослужащих ВСУ, могут... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T22:02+0300

2024-07-26T22:02+0300

2024-07-26T22:03+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

бюджет

военные

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Если в украинском бюджете не будут предусмотрены дополнительные расходы на оборону, то средства, необходимые для обеспечения военнослужащих ВСУ, могут закончиться уже в сентябре, заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. 18 июля представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук объявил, что Кабинет министров Украины одобрил законопроект, согласно которому расходы бюджета на безопасность и оборону будут увеличены на 495,3 миллиарда гривен, что составляет почти 12 миллиардов долларов.В марте Пидласа сообщила, что Украина потратила на оборону почти половину своего годового бюджета, который составляет 87 миллиардов долларов. Однако внутренние доходы страны не превышают 46 миллиардов. Ожидается, что дефицит бюджета будет расти из-за предстоящей волны мобилизации. Ведь на зарплату, обучение и оснащение новобранцев потребуются миллиарды.В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, владимир зеленский, бюджет, военные