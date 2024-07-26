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"Уже можно". В ВСУ выступили с угрожающим заявлением

"Уже можно". В ВСУ выступили с угрожающим заявлением - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Уже можно". В ВСУ выступили с угрожающим заявлением

Офицер Вооруженных сил Украины Виталий Литвин заявил, что возраст мобилизации на Украине может быть снижен до 22 лет. Его цитирует издание "Зеркало недели". | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T09:56+0300

2024-07-26T09:56+0300

2024-07-26T10:00+0300

спецоперация на украине

украина

всу

мобилизация

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Офицер Вооруженных сил Украины Виталий Литвин заявил, что возраст мобилизации на Украине может быть снижен до 22 лет. Его цитирует издание "Зеркало недели"."22 года уже можно мобилизовать. В моем подразделении были военнослужащие, которым по 19 лет и военнослужащие за 50 лет, и они эффективно выполняли боевые задания. Но это были добровольцы", — рассказал военнослужащий.По новому закону, вступившему в силу 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной даже в том случае, если призывник не видел ее лично.Кроме того, законопроект предусматривает обязательное ношение военного билета и лишение права управления автомобилем для уклонистов. Тем не менее, сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.

https://1prime.ru/20240725/kontrnastup-850427872.html

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украина, всу, мобилизация