https://1prime.ru/20240726/youtube-850465036.html
Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube
Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube - 26.07.2024, ПРАЙМ
Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube
Дата-центры Google в России могут прекратить работу по "серым схемам", что приведет к снижению скорости загрузки Youtube, заявил глава комитета Госдумы по... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:21+0300
2024-07-26T15:21+0300
2024-07-26T15:35+0300
политика
youtube
александр хинштейн
скорость
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2df71eccaee5b97571b4a2808a6a6301.jpg
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Дата-центры Google в России могут прекратить работу по "серым схемам", что приведет к снижению скорости загрузки Youtube, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Он отметил, что ресурс всё равно будет доступен для российских пользователей. По его словам, любители художественного и учебно-просветительского контента смогут продолжать пользоваться им, но для загрузки понадобится больше времени.Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube у абонентов всех российских операторов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ffd62294e3aacea3b1a7c77833cd8134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, александр хинштейн, скорость
Политика, YouTube, Александр Хинштейн, скорость
Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube
Хинштейн: дата-центры Google в РФ перестанут работать по "серым схемам"
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Дата-центры Google в России могут прекратить работу по "серым схемам", что приведет к снижению скорости загрузки Youtube, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Он отметил, что ресурс всё равно будет доступен для российских пользователей. По его словам, любители художественного и учебно-просветительского контента смогут продолжать пользоваться им, но для загрузки понадобится больше времени.
Ранее в Кремле опровергали
наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.
Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube у абонентов всех российских операторов.