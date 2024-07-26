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Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube
Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube - 26.07.2024, ПРАЙМ
Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube
Дата-центры Google в России могут прекратить работу по "серым схемам", что приведет к снижению скорости загрузки Youtube, заявил глава комитета Госдумы по... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:21+0300
2024-07-26T15:35+0300
политика
youtube
александр хинштейн
скорость
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Дата-центры Google в России могут прекратить работу по "серым схемам", что приведет к снижению скорости загрузки Youtube, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Он отметил, что ресурс всё равно будет доступен для российских пользователей. По его словам, любители художественного и учебно-просветительского контента смогут продолжать пользоваться им, но для загрузки понадобится больше времени.Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube у абонентов всех российских операторов.
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youtube, александр хинштейн, скорость
Политика, YouTube, Александр Хинштейн, скорость
15:21 26.07.2024 (обновлено: 15:35 26.07.2024)
 
Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube

Хинштейн: дата-центры Google в РФ перестанут работать по "серым схемам"

© РИА НовостиYouTube
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Дата-центры Google в России могут прекратить работу по "серым схемам", что приведет к снижению скорости загрузки Youtube, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Он отметил, что ресурс всё равно будет доступен для российских пользователей. По его словам, любители художественного и учебно-просветительского контента смогут продолжать пользоваться им, но для загрузки понадобится больше времени.
Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.
Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube у абонентов всех российских операторов.
 
ПолитикаYouTubeАлександр Хинштейнскорость
 
 
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