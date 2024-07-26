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Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube

Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube - 26.07.2024, ПРАЙМ

Хинштейн объяснил причину грядущего падения скорости Youtube

Дата-центры Google в России могут прекратить работу по "серым схемам", что приведет к снижению скорости загрузки Youtube, заявил глава комитета Госдумы по... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:21+0300

2024-07-26T15:21+0300

2024-07-26T15:35+0300

политика

youtube

александр хинштейн

скорость

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Дата-центры Google в России могут прекратить работу по "серым схемам", что приведет к снижению скорости загрузки Youtube, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Он отметил, что ресурс всё равно будет доступен для российских пользователей. По его словам, любители художественного и учебно-просветительского контента смогут продолжать пользоваться им, но для загрузки понадобится больше времени.Ранее в Кремле опровергали наличие планов по блокировке YouTube в России. Москва не планировала ограничивать работу площадки, сложности вызваны оборудованием, которое давно не обновлялось, отмечал Дмитрий Песков.Ранее "Ростелеком" сообщил о технических неполадках в работе оборудования, принадлежащего Google, что отразится на скорости загрузки и качестве видео в YouTube у абонентов всех российских операторов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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