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Юань начал торги 26 июля снижением
Юань начал торги 26 июля снижением - 26.07.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 26 июля снижением
Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:04+0300
2024-07-26T10:04+0300
2024-07-26T10:14+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 9 копеек, до 11,68 рубля.
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россия, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
Юань начал торги 26 июля снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 11,68 рубля
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 9 копеек, до 11,68 рубля.