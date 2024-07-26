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Юань начал торги 26 июля снижением

Юань начал торги 26 июля снижением - 26.07.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 26 июля снижением

Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T10:04+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,68 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 9 копеек, до 11,68 рубля.

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россия, мосбиржа, юань