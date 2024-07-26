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Концепция "обратного истощения". Россия поймала Запад в ловушку

Концепция "обратного истощения". Россия поймала Запад в ловушку - 26.07.2024, ПРАЙМ

Концепция "обратного истощения". Россия поймала Запад в ловушку

Запад попытался ослабить Россию, но попал в ловушку, конфликт на Украине создал феномен "обратного истощения". Об этом пишет ливанское издание Al Mayadeen. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T11:18+0300

2024-07-26T11:18+0300

2024-07-26T11:18+0300

спецоперация на украине

конфликт

россия

украина

запад

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Запад попытался ослабить Россию, но попал в ловушку, конфликт на Украине создал феномен "обратного истощения". Об этом пишет ливанское издание Al Mayadeen.Как пишет издание - концепция "истощения противника" считается конфронтационным методом управления конфликта. Согласно концепции, огдна или несколько сторон стремится всеми силами ослабить противника, истощив его человеческие, финансовые и военные ресурсы, обеспечив, таким образом, его поражение. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом, как отмечается в материалах, конфликт на Украине стал исключением."Запад планировал ослабить Москву с помощью ряда мер – от неограниченной военной поддержки Киева и предоставления ему разведывательных данных до введения широкомасштабных санкций против российской экономики. Он считал, что российская экономика сломается под натиском, государство распадется и не сможет продолжить свой стратегический подъем, который начался с приходом к власти Владимира Путина", - говорится в статье.Однако Россия все просчитала и расставила Западу ловушку, сделав истощение "обратным". Новая концепция, пишет Al Mayadeen, проявилась в финансовых потерях западных стран, снижении уровня жизни. инфляции. Российская экономика, в свою очередь, сумела оградить себя от негативных последствий, даже заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Так, российско-украинсский конфликт создал новый феномен."Концепция обратного истощения" может в будущем стать академической дисциплиной в различных университетах, в том числе в исламском и арабском мире. Профессора и студенты смогут изучить этот феномен и извлечь уроки, особенно в свете судьбоносных вех, которые влияют на их настоящее и будущее", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240726/tranzit-850448522.html

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конфликт, россия, украина, запад