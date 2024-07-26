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"Шансов немного". В Киеве испугались искусной ловушки Путина для Зеленского - 26.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240726/zelenskiy-850447297.html
"Шансов немного". В Киеве испугались искусной ловушки Путина для Зеленского
"Шансов немного". В Киеве испугались искусной ловушки Путина для Зеленского - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Шансов немного". В Киеве испугались искусной ловушки Путина для Зеленского
Стремясь удержать в своих руках власть, Владимир Зеленский затягивает мирные переговоры. Это - ловушка, подготовленная президентом Российской Федерации... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T10:18+0300
2024-07-26T10:52+0300
спецоперация на украине
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Стремясь удержать в своих руках власть, Владимир Зеленский затягивает мирные переговоры. Это - ловушка, подготовленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так оценил ситуацию в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.Как отметил Дубинский, если подходить к договоренностям по пунктам, а именно на этом, по мнению депутата, строится стратегия Зеленского по удержанию своей "затянувшейся власти", – "путь от зерновой сделки до границы займет годы". "Это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента", - утверждает депутат.При этом Дубинский выразил уверенность, что все следящие за ситуацией на Украине должны быть в курсе, что ВС России на сегодняшний день уже находятся в 14 км от Димитрова (переименован киевским режимом в Мирноград), который расположен в Донецкой Народной Республике недалеко от Красноармейска (переименован в Покровск)."За ним (Димитровым - прим. ред.) – Днепропетровская область. И шансов не допустить этого (продвижения ВС России – прим. ред.) – не так много", – заключил парламентарий.
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владимир путин, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский
10:18 26.07.2024 (обновлено: 10:52 26.07.2024)
 
"Шансов немного". В Киеве испугались искусной ловушки Путина для Зеленского

Дубинский: Путин мастерски подготовил ловушку ослепленному своим эго Зеленскому

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Стремясь удержать в своих руках власть, Владимир Зеленский затягивает мирные переговоры. Это - ловушка, подготовленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так оценил ситуацию в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Дубинский, если подходить к договоренностям по пунктам, а именно на этом, по мнению депутата, строится стратегия Зеленского по удержанию своей "затянувшейся власти", – "путь от зерновой сделки до границы займет годы".
"Это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента", - утверждает депутат.
При этом Дубинский выразил уверенность, что все следящие за ситуацией на Украине должны быть в курсе, что ВС России на сегодняшний день уже находятся в 14 км от Димитрова (переименован киевским режимом в Мирноград), который расположен в Донецкой Народной Республике недалеко от Красноармейска (переименован в Покровск).
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"За ним (Димитровым - прим. ред.) – Днепропетровская область. И шансов не допустить этого (продвижения ВС России – прим. ред.) – не так много", – заключил парламентарий.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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