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Зеленский занервничал: на горизонте появился непредсказуемый союзник
Зеленский занервничал: на горизонте появился непредсказуемый союзник - 26.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский занервничал: на горизонте появился непредсказуемый союзник
Встреча Путина и Орбана, а также вероятность возвращения Трампа на пост президент США вызывает тревогу в офисе Зеленского, пишет The Hill. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:27+0300
2024-07-26T14:27+0300
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Встреча Путина и Орбана, а также вероятность возвращения Трампа на пост президент США вызывает тревогу в офисе Зеленского, пишет The Hill.Волнению Зеленского поспособствовали встречи Орбана с Путиным, а также вероятность возвращения Трампа в президентское кресло. В Киеве опасаются, что изменения в геополитической обстановке могут заставить Зеленского изменить свою стратегию.Одним из таких изменений может стать установление более тесного сотрудничества с Дональдом Трампом и его командой. Зеленский и Трамп возобновили общение 19 июля — ровно через пять лет после скандального телефонного разговора в 2019 году, который привел к первому импичменту Трампа.В начале российской военной операции администрация президента Зеленского сосредоточила свои усилия на укреплении отношений с администрацией Байдена. Они стремились получить от него важную для Киева поддержку. Однако успешное голосование по пакету помощи этой весной показало, что Украина изменила свою стратегию. Теперь она стремится чаще взаимодействовать с республиканцами.Когда опросы общественного мнения стали показывать, что Трамп начинает опережать Байдена, Зеленский предпринял попытки установить контакты с лагерем Трампа. Его цель остается сохранить американскую финансовую и военную помощь Украине и после ноябрьских президентских выборов.После позитивного телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Зеленский может оказаться в более выгодном положении. Однако команде Зеленского важно подходить к будущим дискуссиям, понимая, что у Трампа деловой подход. Трамп обещал помочь Украине, но эта помощь будет зависеть от готовности Киева к переговорам с Москвой.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский занервничал: на горизонте появился непредсказуемый союзник
The Hill: Зеленский встревожен из-за встречи Орбана и Путина и успехов Трампа
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Встреча Путина и Орбана, а также вероятность возвращения Трампа на пост президент США вызывает тревогу в офисе Зеленского, пишет The Hill.
Волнению Зеленского поспособствовали встречи Орбана с Путиным, а также вероятность возвращения Трампа в президентское кресло. В Киеве опасаются, что изменения в геополитической обстановке могут заставить Зеленского изменить свою стратегию.
Одним из таких изменений может стать установление более тесного сотрудничества с Дональдом Трампом и его командой. Зеленский и Трамп возобновили общение 19 июля — ровно через пять лет после скандального телефонного разговора в 2019 году, который привел к первому импичменту Трампа.
В начале российской военной операции администрация президента Зеленского сосредоточила свои усилия на укреплении отношений с администрацией Байдена. Они стремились получить от него важную для Киева поддержку. Однако успешное голосование по пакету помощи этой весной показало, что Украина изменила свою стратегию. Теперь она стремится чаще взаимодействовать с республиканцами.
"Сделка с дьяволом". В офисе Зеленского оценили идею мира с Россией
Когда опросы общественного мнения стали показывать, что Трамп начинает опережать Байдена, Зеленский предпринял попытки установить контакты с лагерем Трампа. Его цель остается сохранить американскую финансовую и военную помощь Украине и после ноябрьских президентских выборов.
После позитивного телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Зеленский может оказаться в более выгодном положении. Однако команде Зеленского важно подходить к будущим дискуссиям, понимая, что у Трампа деловой подход. Трамп обещал помочь Украине, но эта помощь будет зависеть от готовности Киева к переговорам с Москвой.