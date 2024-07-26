https://1prime.ru/20240726/zelenskiy-850470378.html

"Везде тупик". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского

"Везде тупик". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Везде тупик". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского

Многочисленные расколы происходят на Украине из-за внутренних проблем, режиму Владимира Зеленского нужна "перезагрузка". Такое мнение выразил в интервью... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T16:59+0300

2024-07-26T16:59+0300

2024-07-26T16:59+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Многочисленные расколы происходят на Украине из-за внутренних проблем, режиму Владимира Зеленского нужна "перезагрузка". Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Politeka экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."У Зеленского везде тупик: на войне, в финансах, ресурсах и мобилизации. У него также нет морального преимущества, как у "поводыря" общества. Его рейтинг падает. Нужна перезагрузка", - сказал эксперт.По его словам, везде в стране идут расколы, конфликты и столкновения. Зеленский, отметил Соскин, должен отказаться от образа "воинствующего" лидера и приступить к миротворческой деятельности. Разваленная Украина не победит Россию, подчеркнул эксперт."Нужно объявить новую "пьесу", где Зеленский уже не будет Наполеоном, маршалом или воителем, а будет миротворцем", - заключил Соскин.

https://1prime.ru/20240726/zelenskiy-850459058.html

украина

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владимир зеленский, украина