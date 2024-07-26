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"Везде тупик". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240726/zelenskiy-850470378.html
"Везде тупик". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского
"Везде тупик". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Везде тупик". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского
Многочисленные расколы происходят на Украине из-за внутренних проблем, режиму Владимира Зеленского нужна "перезагрузка". Такое мнение выразил в интервью... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T16:59+0300
2024-07-26T16:59+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Многочисленные расколы происходят на Украине из-за внутренних проблем, режиму Владимира Зеленского нужна "перезагрузка". Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Politeka экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."У Зеленского везде тупик: на войне, в финансах, ресурсах и мобилизации. У него также нет морального преимущества, как у "поводыря" общества. Его рейтинг падает. Нужна перезагрузка", - сказал эксперт.По его словам, везде в стране идут расколы, конфликты и столкновения. Зеленский, отметил Соскин, должен отказаться от образа "воинствующего" лидера и приступить к миротворческой деятельности. Разваленная Украина не победит Россию, подчеркнул эксперт."Нужно объявить новую "пьесу", где Зеленский уже не будет Наполеоном, маршалом или воителем, а будет миротворцем", - заключил Соскин.
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владимир зеленский, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА
16:59 26.07.2024
 
"Везде тупик". В Киеве заявили о большой проблеме из-за Зеленского

Соскин: на Украине повсеместно происходят расколы из-за внутренних проблем

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Многочисленные расколы происходят на Украине из-за внутренних проблем, режиму Владимира Зеленского нужна "перезагрузка". Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Politeka экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"У Зеленского везде тупик: на войне, в финансах, ресурсах и мобилизации. У него также нет морального преимущества, как у "поводыря" общества. Его рейтинг падает. Нужна перезагрузка", - сказал эксперт.
По его словам, везде в стране идут расколы, конфликты и столкновения. Зеленский, отметил Соскин, должен отказаться от образа "воинствующего" лидера и приступить к миротворческой деятельности. Разваленная Украина не победит Россию, подчеркнул эксперт.
"Нужно объявить новую "пьесу", где Зеленский уже не будет Наполеоном, маршалом или воителем, а будет миротворцем", - заключил Соскин.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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