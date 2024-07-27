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ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики - 27.07.2024, ПРАЙМ
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ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики
ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики - 27.07.2024, ПРАЙМ
ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики
Вооруженные силы Украины размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в частности, на польских. Расчет делается на то, что Российская Федерация не будет... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T06:18+0300
2024-07-27T06:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в частности, на польских. Расчет делается на то, что Российская Федерация не будет наносить удары по Польше из опасения вступления в прямой конфликт с НАТО. Украинские же аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах. "ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС, - заявил агентству источник. - Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (РФ - прим. ред.) со странами ЕС и НАТО".Украинские же аэродромы, по словам собеседника агентства, "используют для дозаправки и пополнения боекомплекта".Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что, если переданные Киеву F-16 будут размещаться за пределами Украины, ВС России рассмотрят варианты уничтожения этих истребителей.
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всу, аэродром, страны
Спецоперация на Украине, ВСУ, аэродром, страны
06:18 27.07.2024 (обновлено: 06:41 27.07.2024)
 
ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики

Источник: ВСУ используют аэродромы третьих стран для размещения самолетов

© Фото : Public Domain/U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De GrootСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в частности, на польских. Расчет делается на то, что Российская Федерация не будет наносить удары по Польше из опасения вступления в прямой конфликт с НАТО. Украинские же аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.
"ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС, - заявил агентству источник. - Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (РФ - прим. ред.) со странами ЕС и НАТО".
Украинские же аэродромы, по словам собеседника агентства, "используют для дозаправки и пополнения боекомплекта".
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В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
20 июля, 19:08
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что, если переданные Киеву F-16 будут размещаться за пределами Украины, ВС России рассмотрят варианты уничтожения этих истребителей.
 
Спецоперация на УкраинеВСУаэродромстраны
 
 
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