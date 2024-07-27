https://1prime.ru/20240727/aerodromy-850476921.html
ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики
ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики - 27.07.2024, ПРАЙМ
ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики
Вооруженные силы Украины размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в частности, на польских. Расчет делается на то, что Российская Федерация не будет... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T06:18+0300
2024-07-27T06:18+0300
2024-07-27T06:41+0300
спецоперация на украине
всу
аэродром
страны
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/68/841506887_0:74:6016:3458_1920x0_80_0_0_110a2c27caf0e51cfa2ab0c0df4c034e.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в частности, на польских. Расчет делается на то, что Российская Федерация не будет наносить удары по Польше из опасения вступления в прямой конфликт с НАТО. Украинские же аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах. "ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС, - заявил агентству источник. - Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (РФ - прим. ред.) со странами ЕС и НАТО".Украинские же аэродромы, по словам собеседника агентства, "используют для дозаправки и пополнения боекомплекта".Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что, если переданные Киеву F-16 будут размещаться за пределами Украины, ВС России рассмотрят варианты уничтожения этих истребителей.
https://1prime.ru/20240720/piloty-850298381.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/68/841506887_442:0:5797:4016_1920x0_80_0_0_a78050f856e2e5a34087bf1cee84723c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, аэродром, страны
Спецоперация на Украине, ВСУ, аэродром, страны
ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики
Источник: ВСУ используют аэродромы третьих стран для размещения самолетов
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в частности, на польских. Расчет делается на то, что Российская Федерация не будет наносить удары по Польше из опасения вступления в прямой конфликт с НАТО. Украинские же аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.
"ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС, - заявил агентству источник. - Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (РФ - прим. ред.) со странами ЕС и НАТО".
Украинские же аэродромы, по словам собеседника агентства, "используют для дозаправки и пополнения боекомплекта".
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что, если переданные Киеву F-16 будут размещаться за пределами Украины, ВС России рассмотрят варианты уничтожения этих истребителей.