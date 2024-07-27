https://1prime.ru/20240727/aerodromy-850476921.html

ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики

ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики - 27.07.2024, ПРАЙМ

ВСУ прячут самолеты на аэродромах третьих стран, сообщили силовики

Вооруженные силы Украины размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в частности, на польских. Расчет делается на то, что Российская Федерация не будет... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T06:18+0300

2024-07-27T06:18+0300

2024-07-27T06:41+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в частности, на польских. Расчет делается на то, что Российская Федерация не будет наносить удары по Польше из опасения вступления в прямой конфликт с НАТО. Украинские же аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах. "ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС, - заявил агентству источник. - Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (РФ - прим. ред.) со странами ЕС и НАТО".Украинские же аэродромы, по словам собеседника агентства, "используют для дозаправки и пополнения боекомплекта".Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что, если переданные Киеву F-16 будут размещаться за пределами Украины, ВС России рассмотрят варианты уничтожения этих истребителей.

https://1prime.ru/20240720/piloty-850298381.html

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всу, аэродром, страны