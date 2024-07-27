За полцены: чем обернется покупка авто за маткапитал

МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Использование материнского капитала для покупки автомобиля обсуждается регулярно. Но каждый раз этот вопрос сталкивается с рисками использования государственных мер дополнительной поддержки семей в личных целях, а не в интересах ребёнка.При использовании материнского капитала для покупки жилья детей обязаны включить в состав собственников. Самое главное - за время, пока ребенок будет расти, это жилье вряд ли обесценится. Более того, с ним нельзя совершать никакие операции без согласия опеки.Автомобиль – другое дело. Невзирая на его дороговизну, особенно в текущих условиях, он в любой момент может утратить потребительную стоимость, не дожидаясь, пока ребенок вырастет и сможет им владеть.С другой стороны, для перевозки детей, особенно из многодетных семей, сельских районов, детей-инвалидов требуется транспорт. И этот транспорт для многих - роскошь. Сегодня, например, стоимость нового минивэна - не менее двух миллионов рублей, а если брать модель с улучшенными характеристиками, то все 4 - 4,5 миллиона. Самый дешевый новый легковой автомобиль стоит от 700 тысяч рублей, но если добавить туда все необходимые опции, приблизится к миллиону.Таким образом, покупка нового автомобиля становится недоступной для большинства семей с детьми. Именно поэтому в Государственной думе снова обсуждают вопрос использования материнского капитала для приобретения личного транспорта. В принципе, уже сегодня есть возможность использовать его на лечение, обучение детей, покупку средств реабилитации детей-инвалидов. Так что проблема краткосрочности использования этих денег не должна останавливать законодателей.Однако должен быть разработан механизм, который позволит ограничить родителей от нецелевого использования средств материнского капитала при покупке машины. На первых этапах это может быть ограничение по статусу – разрешат лишь многодетным и родителям детей-инвалидов.Также, по моему мнению, необходимо ограничить перечень автомобилей, на которые могут быть направлены средства материнского капитала, исключив из него спортивные ТС и премиум-сегмент. Сейчас речь идет о покупке отечественных автомобилей, и это правильно.Но считаю излишним ограничивать их перечень лишь новыми моделями. Даже увеличение маткапитала с 1 февраля 2024 года до 631 тысячи рублей на первого ребенка и 833,8 тысяч рублей на второго еле-еле покрывает стоимость самого бюджетного авто. А если учесть требования к количеству сидячих мест для многодетных семей и варианты, которые предлагает первичный рынок, выплаты от государства не хватит даже на половину желанной покупки. За полцены никакой производитель ее вам не продаст. А возможности влезать в кредит у семьи может и не быть.Автор - директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Использование материнского капитала для покупки автомобиля обсуждается регулярно. Но каждый раз этот вопрос сталкивается с рисками использования государственных мер дополнительной поддержки семей в личных целях, а не в интересах ребёнка.
При использовании материнского капитала для покупки жилья детей обязаны включить в состав собственников. Самое главное - за время, пока ребенок будет расти, это жилье вряд ли обесценится. Более того, с ним нельзя совершать никакие операции без согласия опеки.
Автомобиль – другое дело. Невзирая на его дороговизну, особенно в текущих условиях, он в любой момент может утратить потребительную стоимость, не дожидаясь, пока ребенок вырастет и сможет им владеть.
С другой стороны, для перевозки детей, особенно из многодетных семей, сельских районов, детей-инвалидов требуется транспорт. И этот транспорт для многих - роскошь. Сегодня, например, стоимость нового минивэна - не менее двух миллионов рублей, а если брать модель с улучшенными характеристиками, то все 4 - 4,5 миллиона. Самый дешевый новый легковой автомобиль стоит от 700 тысяч рублей, но если добавить туда все необходимые опции, приблизится к миллиону.
Таким образом, покупка нового автомобиля становится недоступной для большинства семей с детьми. Именно поэтому в Государственной думе снова обсуждают вопрос использования материнского капитала для приобретения личного транспорта. В принципе, уже сегодня есть возможность использовать его на лечение, обучение детей, покупку средств реабилитации детей-инвалидов. Так что проблема краткосрочности использования этих денег не должна останавливать законодателей.
Однако должен быть разработан механизм, который позволит ограничить родителей от нецелевого использования средств материнского капитала при покупке машины. На первых этапах это может быть ограничение по статусу – разрешат лишь многодетным и родителям детей-инвалидов.
Также, по моему мнению, необходимо ограничить перечень автомобилей, на которые могут быть направлены средства материнского капитала, исключив из него спортивные ТС и премиум-сегмент. Сейчас речь идет о покупке отечественных автомобилей, и это правильно.
Но считаю излишним ограничивать их перечень лишь новыми моделями. Даже увеличение маткапитала с 1 февраля 2024 года до 631 тысячи рублей на первого ребенка и 833,8 тысяч рублей на второго еле-еле покрывает стоимость самого бюджетного авто. А если учесть требования к количеству сидячих мест для многодетных семей и варианты, которые предлагает первичный рынок, выплаты от государства не хватит даже на половину желанной покупки. За полцены никакой производитель ее вам не продаст. А возможности влезать в кредит у семьи может и не быть.
Автор - директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
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