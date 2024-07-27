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Мирошник привел данные о гибели детей в России от действий ВСУ

Мирошник привел данные о гибели детей в России от действий ВСУ - 27.07.2024, ПРАЙМ

Мирошник привел данные о гибели детей в России от действий ВСУ

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник привел РИА Новости данные о гибели детей на... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T09:49+0300

2024-07-27T09:49+0300

2024-07-27T09:51+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник привел РИА Новости данные о гибели детей на территории России от действий Вооруженных сил Украины с января 2024 года."С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка", - сообщил посол по особым поручениям МИД.В ДНР 27 июля отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. В 2022 году бывший в то время главой республики Денис Пушилин установил эту дату для увековечения памяти детей, которые погибли с 2014 года в Донбассе под огнем украинских боевиков.

https://1prime.ru/20240528/putin-848610102.html

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