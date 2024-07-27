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Банки маркетплейсов обогнали конкурентов по приросту вкладов
Банки маркетплейсов обогнали конкурентов по приросту вкладов - 27.07.2024, ПРАЙМ
Банки маркетплейсов обогнали конкурентов по приросту вкладов
Банки маркетплейсов опережают классические кредитные организации по приросту вкладов, пишет РБК. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T16:46+0300
2024-07-27T16:46+0300
2024-07-27T16:46+0300
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Банки маркетплейсов опережают классические кредитные организации по приросту вкладов, пишет РБК.За период с января по май объем денежных средств, размещённых физическими лицами на вкладах в Яндекс Банке, увеличился в 2,5 раза и составил 37,4 миллиарда рублей. В то же время, Озон Банк за этот же период увеличил объем привлечённых депозитов в 2,1 раза, достигнув отметки в 10,4 миллиарда рублей.В результате относительные темпы роста депозитов в банках, представленных на этих двух маркетплейсах, оказались выше, чем у их конкурентов, входящих в топ-50. При этом Озон Банк занимает лишь 61-е место по активам в России, а Яндекс Банк – 87-е. Аналитики объясняют такие показатели высокими ставками по вкладам, системой скидок и кэшбэков при оплате картами в рамках экосистем, а также возможностью рекламировать свои продукты на маркетплейсах.Ранее российские банки высказывали опасения относительно условий оплаты на маркетплейсах. Причиной беспокойства стало отсутствие регулирования платежей на этих площадках.
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россия, банки, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, Банки, маркетплейс
Банки маркетплейсов обогнали конкурентов по приросту вкладов
РБК: банки маркетплейсов обогнали классические учреждения по приросту вкладов
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ.
Банки маркетплейсов опережают классические кредитные организации по приросту вкладов, пишет РБК
.
За период с января по май объем денежных средств, размещённых физическими лицами на вкладах в Яндекс Банке, увеличился в 2,5 раза и составил 37,4 миллиарда рублей. В то же время, Озон Банк за этот же период увеличил объем привлечённых депозитов в 2,1 раза, достигнув отметки в 10,4 миллиарда рублей.
В результате относительные темпы роста депозитов в банках, представленных на этих двух маркетплейсах, оказались выше, чем у их конкурентов, входящих в топ-50. При этом Озон Банк занимает лишь 61-е место по активам в России, а Яндекс Банк – 87-е.
Аналитики объясняют такие показатели высокими ставками по вкладам, системой скидок и кэшбэков при оплате картами в рамках экосистем, а также возможностью рекламировать свои продукты на маркетплейсах.
В России появился маркетплейс по продаже проверенных авто с пробегом
Ранее российские банки высказывали опасения относительно условий оплаты на маркетплейсах. Причиной беспокойства стало отсутствие регулирования платежей на этих площадках.