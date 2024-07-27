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Банки маркетплейсов обогнали конкурентов по приросту вкладов

Банки маркетплейсов обогнали конкурентов по приросту вкладов - 27.07.2024, ПРАЙМ

Банки маркетплейсов обогнали конкурентов по приросту вкладов

Банки маркетплейсов опережают классические кредитные организации по приросту вкладов, пишет РБК. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T16:46+0300

2024-07-27T16:46+0300

2024-07-27T16:46+0300

экономика

россия

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маркетплейс

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Банки маркетплейсов опережают классические кредитные организации по приросту вкладов, пишет РБК.За период с января по май объем денежных средств, размещённых физическими лицами на вкладах в Яндекс Банке, увеличился в 2,5 раза и составил 37,4 миллиарда рублей. В то же время, Озон Банк за этот же период увеличил объем привлечённых депозитов в 2,1 раза, достигнув отметки в 10,4 миллиарда рублей.В результате относительные темпы роста депозитов в банках, представленных на этих двух маркетплейсах, оказались выше, чем у их конкурентов, входящих в топ-50. При этом Озон Банк занимает лишь 61-е место по активам в России, а Яндекс Банк – 87-е. Аналитики объясняют такие показатели высокими ставками по вкладам, системой скидок и кэшбэков при оплате картами в рамках экосистем, а также возможностью рекламировать свои продукты на маркетплейсах.Ранее российские банки высказывали опасения относительно условий оплаты на маркетплейсах. Причиной беспокойства стало отсутствие регулирования платежей на этих площадках.

https://1prime.ru/20240723/avtovaz-850360595.html

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россия, банки, маркетплейс