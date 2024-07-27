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Россиян предупредили об опасных посланиях из-за рубежа

Россиян предупредили об опасных посланиях из-за рубежа - 27.07.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасных посланиях из-за рубежа

Мошенники пытаются заставить жертв общаться с ними разными способами. Из последних - сообщение в мессенджере от незнакомца с заграничного номера, рассказал... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T02:02+0300

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Мошенники пытаются заставить жертв общаться с ними разными способами. Из последних - сообщение в мессенджере от незнакомца с заграничного номера, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.“Что самое главное для мошенников? Заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать. Их задача - "зайти" на первый контакт, чтобы заинтересовать человека. А для этого все средства хороши”, - рассуждает он.Поэтому заход примерно такой: "Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…". К сообщению прикрепляется ссылка.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЮрист советует обратить внимание на то, что невидимый собеседник уже связался с вами, написав сообщение в аккаунт. Но расчет обманщиков другой. Они надеются, что потенциальной жертве станет интересно, кто же хочет ее увидеть. Для этого и отправляется ссылка на некий "новый аккаунт".Переход по такой ссылке позволит злоумышленникам вскрыть ваши страницы в соцсетях и на сайте Госуслуг, потенциально они смогут похитить финансовые средства и воспользоваться личными данными. Поэтому никогда не открывайте ссылки от незнакомых людей, каким бы интригующим ни было их послание, посоветовал Соловьев.

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сообщения, письма, ссылки на сайты, мошенники, юрист, иван соловьев, эксклюзив