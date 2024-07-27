https://1prime.ru/20240727/mir-850478275.html

Вся туристическая инфраструктура Мьянмы подключит карты "Мир"

Вся туристическая инфраструктура Мьянмы подключит карты "Мир" - 27.07.2024, ПРАЙМ

Вся туристическая инфраструктура Мьянмы подключит карты "Мир"

Минтуризма Мьянмы поручит всей туристической инфраструктуре страны подключить карты российской платежной системы "Мир", заявила в интервью РИА Новости союзный... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T08:24+0300

2024-07-27T08:24+0300

2024-07-27T08:24+0300

экономика

мьянма

туротрасль

карта "мир"

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Минтуризма Мьянмы поручит всей туристической инфраструктуре страны подключить карты российской платежной системы "Мир", заявила в интервью РИА Новости союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн. Ранее посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что российские карты "Мир" начали работать в стране в ограниченном порядке, причем расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время. "Следующим шагом по введению карт "Мир" в Мьянме станет то, что в рамках полномочий министерства туризма и гостиниц мы дадим инструкцию всей туристической инфраструктуре - отелям, ресторанам, всем обслуживающим туристам заведениям - подключить у себя терминал для карт "Мир". Это будет нашим следующим шагом, и в ближайшем будущем это будет реализовано. Где в Мьянме будут туристы - там будет и терминал для карт "Мир", - подчеркнула Тет Тет Кхайн. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20240716/mir-850135192.html

мьянма

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мьянма, туротрасль, карта "мир"