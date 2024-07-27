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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль оценила церемонию открытия Олимпиады в Париже
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль оценила церемонию открытия Олимпиады в Париже - 27.07.2024, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль оценила церемонию открытия Олимпиады в Париже
Церемония открытия Олимпиады в Париже стала примером укрепившейся в Европе тенденции "раздувание шумного уродства", считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T22:23+0300
2024-07-27T22:23+0300
2024-07-27T22:23+0300
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Церемония открытия Олимпиады в Париже стала примером укрепившейся в Европе тенденции "раздувание шумного уродства", считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже… Разительно отличие от церемонии в Сочи 10 лет назад", — написала Кнайсль в своем Telegram-канале. Экс-глава австрийского МИД считает, что популярность такого рода культурного стиля говорит многое об аудитории таких шоу. Она подчеркнула, что "от оперы Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля" наблюдается одна и та же картина — "раздувание шумного уродства".Церемония открытия Олимпийских игр в Париже запомнилась некоторыми казусными моментами. Например, олимпийский флаг у Эйфелевой башни оказался повешен на флагшток вверх ногами. Кроме того, дикторы на стадионе ошибочно объявили атлетов из Южной Кореи представителями КНДР. Из-за плохой видимости зрители начали покидать трибуны еще до начала представления. Те, кто остался, были вынуждены наблюдать за происходящим под проливным дождём.
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франция, олимпийские игры, олимпиада, карин кнайсль
Политика, ФРАНЦИЯ, Олимпийские игры, Олимпиада, Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль оценила церемонию открытия Олимпиады в Париже
Кнайсль назвала открытие Олимпиады в Париже "раздуванием шумного уродства"
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Церемония открытия Олимпиады в Париже стала примером укрепившейся в Европе тенденции "раздувание шумного уродства", считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже… Разительно отличие от церемонии в Сочи 10 лет назад", — написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
Экс-глава австрийского МИД считает, что популярность такого рода культурного стиля говорит многое об аудитории таких шоу. Она подчеркнула, что "от оперы Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля" наблюдается одна и та же картина — "раздувание шумного уродства".
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже запомнилась некоторыми казусными моментами. Например, олимпийский флаг у Эйфелевой башни оказался повешен на флагшток вверх ногами. Кроме того, дикторы на стадионе ошибочно объявили атлетов из Южной Кореи представителями КНДР. Из-за плохой видимости зрители начали покидать трибуны еще до начала представления. Те, кто остался, были вынуждены наблюдать за происходящим под проливным дождём.
Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы