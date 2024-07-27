https://1prime.ru/20240727/rubl-850480759.html

Ставка ожидаемо выросла: рубль сохраняет спокойствие

Ставка ожидаемо выросла: рубль сохраняет спокойствие - 27.07.2024, ПРАЙМ

Ставка ожидаемо выросла: рубль сохраняет спокойствие

Банк России, как и прогнозировали аналитики, повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов. Ставка оказалась на уровне 18%. Решение регулятора отразилось на... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T12:53+0300

2024-07-27T12:53+0300

2024-07-27T12:53+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

рубль

евро

доллар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850480759.jpg?1722074032

МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Банк России, как и прогнозировали аналитики, повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов. Ставка оказалась на уровне 18%. Решение регулятора отразилось на курсах мировых валют, но незначительно: рубль показал небольшое снижение по отношению к доллару и евро.Мы ожидаем корректировку рубля к доллару и евро к началу следующей недели. Скорее всего российская валюта отыграет падение.Кроме изменения ставки, Банк России также дал новый прогноз по инфляции по итогам года. Верхний уровень прогнозного диапазона был поднят до 7%. А это означает, что возможно ещё одно повышение ключевой ставки. Мы считаем, что ставка может вырасти до 20% до конца этого года.Валютный рынок отличается ситуацией неопределенности ещё с начала текущего года. На данный момент евро по отношению к доллару колеблется на уровне 1,06-1,1.Цифры по инфляции на западе: в Америке и в еврозоне - в июне почти сравнялись. Например, базовый индекс потребительских цен в США сократился до 3% с 3,3%. А базовый индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в ЕС остался 2,9%. ЕЦБ 18 июля, отреагировав на эти данные, сохранил ставку на 4,25%.Все международные инвесторы ожидают решение Федеральной резервной системы США по ДКП, которое планируется принять 31 июля. По прогнозам аналитиков, 96% вероятности того, что уровень ставки будет 5,25-5,5%. Тем не менее, последние данные по инфляции могут повлиять на ФРС привести к смягчению ДКП в осенние месяцы.Прогнозы:Доллар остается ниже уровня сопротивления в 88 рублей, сохраняя коридор в 82-84 рублей за доллар.Евро сохраняет позиции в пределах 89-96 рублей.В среднесрочном диапазоне евро по отношению к доллару сохранится на уровне 1,08-1,1.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

рубль, евро, доллар