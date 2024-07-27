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"Умирают в огромном количестве". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Умирают в огромном количестве". Стало известно, что произошло в зоне СВО - 27.07.2024, ПРАЙМ
"Умирают в огромном количестве". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Украинские войска испытывают трудности с формированием новых бригад из-за значительных потерь на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T16:01+0300
2024-07-27T16:01+0300
2024-07-27T16:32+0300
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Украинские войска испытывают трудности с формированием новых бригад из-за значительных потерь на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Когда около двух месяцев назад украинцы ввели в действие новый план мобилизации, ходили разговоры о создании десяти новых украинских бригад, что звучало как хорошая идея. Но оказалось, что они не создают новых бригад, потому что существующие бригады и батальоны на передовой несут потери", — отметил он.По словам профессора, тех, кто должен был быть в составе новых подразделений, отправляют в передовые части, отчаянно нуждающиеся в живой силе. Миршаймер также отметил, что с точки зрения численности личного состава украинцы находятся в ужасающем положении.В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что за месяц украинская армия потеряла более 35 тысяч военнослужащих и более 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что страны Запада, поставляя Украине оружие, передавая ей разведывательные данные и обучая украинских солдат, тем самым затягивают вооруженный конфликт.
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украина, всу, потери, военные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, потери, военные
"Умирают в огромном количестве". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Миршаймер: ВСУ не могут набрать новые бригады из-за огромных потерь
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ.
Украинские войска испытывают трудности с формированием новых бригад из-за значительных потерь на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive
.
"Когда около двух месяцев назад украинцы ввели в действие новый план мобилизации, ходили разговоры о создании десяти новых украинских бригад, что звучало как хорошая идея. Но оказалось, что они не создают новых бригад, потому что существующие бригады и батальоны на передовой несут потери", — отметил он.
По словам профессора, тех, кто должен был быть в составе новых подразделений, отправляют в передовые части, отчаянно нуждающиеся в живой силе. Миршаймер также отметил, что с точки зрения численности личного состава украинцы находятся в ужасающем положении.
В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что за месяц украинская армия потеряла более 35 тысяч военнослужащих и более 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что страны Запада, поставляя Украине оружие, передавая ей разведывательные данные и обучая украинских солдат, тем самым затягивают вооруженный конфликт.
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