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"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США

"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США - 27.07.2024, ПРАЙМ

"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США

По всей линии фронта наблюдается массовое дезертирство украинских военных, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T20:30+0300

2024-07-27T20:30+0300

2024-07-27T20:30+0300

спецоперация на украине

украина

херсонская область

военные

всу

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. По всей линии фронта наблюдается массовое дезертирство украинских военных, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Вся украинская армия практически сдается с севера на юг. Я имею в виду, что они собираются делать, когда русские уже не смогут принять так много пленных, что будет их самой большой проблемой", — отметил он.По словам полковника, ВСУ больше не могут противостоять натиску ВС РФ. Он также отметил значительное сокращение численности населения страны.На прошлой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что военные украинской армии начали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении. Они осознают, что приказы их командования не имеют смысла.

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украина

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украина, херсонская область, военные, всу