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В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой - 27.07.2024, ПРАЙМ
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В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой
В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой - 27.07.2024, ПРАЙМ
В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой
Вооруженные силы Украины ежедневно несут огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T23:17+0300
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спецоперация на украине
украина
всу
потери
донбасс
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ежедневно несут огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Украина теряет до 2000 человек в день.У них нет безграничных резервов. Только в июне, я думаю, число погибших составило 55 тысяч человек, вы знаете, это почти столько же людей, сколько мы потеряли во Вьетнаме за 15-20 лет", — отметил он.По словам аналитика, российские войска перерезают основные пути снабжения, на которые Украина полагалась в течение последних десяти лет на территории Донбасса. В результате украинские военные оказались на грани полного поражения, добавил Джонсон.По информации Министерства обороны, опубликованной в субботу, общие потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1910 человек личного состава. Также были уничтожены 14 танков, 30 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.
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украина, всу, потери, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, потери, ДОНБАСС
23:17 27.07.2024 (обновлено: 23:18 27.07.2024)
 
В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой

Джонсон: потери ВСУ в месяц больше, чем у США за войну во Вьетнаме

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ежедневно несут огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Украина теряет до 2000 человек в день.У них нет безграничных резервов. Только в июне, я думаю, число погибших составило 55 тысяч человек, вы знаете, это почти столько же людей, сколько мы потеряли во Вьетнаме за 15-20 лет", — отметил он.
По словам аналитика, российские войска перерезают основные пути снабжения, на которые Украина полагалась в течение последних десяти лет на территории Донбасса. В результате украинские военные оказались на грани полного поражения, добавил Джонсон.
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По информации Министерства обороны, опубликованной в субботу, общие потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1910 человек личного состава. Также были уничтожены 14 танков, 30 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУпотериДОНБАСС
 
 
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