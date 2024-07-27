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В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой

В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой - 27.07.2024, ПРАЙМ

В США пришли в ужас из-за потерь ВСУ на передовой

Вооруженные силы Украины ежедневно несут огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T23:17+0300

2024-07-27T23:17+0300

2024-07-27T23:18+0300

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украина

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ежедневно несут огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Украина теряет до 2000 человек в день.У них нет безграничных резервов. Только в июне, я думаю, число погибших составило 55 тысяч человек, вы знаете, это почти столько же людей, сколько мы потеряли во Вьетнаме за 15-20 лет", — отметил он.По словам аналитика, российские войска перерезают основные пути снабжения, на которые Украина полагалась в течение последних десяти лет на территории Донбасса. В результате украинские военные оказались на грани полного поражения, добавил Джонсон.По информации Министерства обороны, опубликованной в субботу, общие потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1910 человек личного состава. Также были уничтожены 14 танков, 30 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.

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украина, всу, потери, донбасс