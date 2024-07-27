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На пороге эры сильного рубля: Банк России меняет матрицу - 27.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240727/stavka-850468274.html
На пороге эры сильного рубля: Банк России меняет матрицу
На пороге эры сильного рубля: Банк России меняет матрицу - 27.07.2024, ПРАЙМ
На пороге эры сильного рубля: Банк России меняет матрицу
Повышение ключевой ставки – не подарок для экономики, но и губительного эффекта не будет. Рубль вовсе не отреагировал и вряд ли отреагирует на решение ЦБ. Это... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T03:03+0300
2024-07-27T03:03+0300
экономика
курсы валют
ставка банка россии
андрей лобода
промышленность
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МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки – не подарок для экономики, но и губительного эффекта не будет. Рубль вовсе не отреагировал и вряд ли отреагирует на решение ЦБ. Это внушает оптимизм: возможно, мы стали свидетелями зарождения политики сильного рубля, который так необходим России, рассказал агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Решение Банка России по ключевой ставке было ожидаемым, консенсус аналитиков прогнозировал именно повышение до 18%. Для промышленности такая высокая ключевая ставка - не подарок. Для банковского сектора, который играет значительную роль в сфере услуг, тоже. Довольны будут только вкладчики банков. Но и это немаловажно при борьбе с инфляцией.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"На добывающую промышленность, которая сильно зависит от кредитных ресурсов, повышение ключевой ставки в этом году, на наш взгляд, сильного влияния не окажет. Россия сокращает добычу нефти в рамках ОПЕК+, да ещё продлевает добровольное сокращение добычи, поэтому крупные проекты в нефтяной отрасли пока отложены. А газовая промышленность пока только переформатирует свои портфели крупных инвестпроектов из-за санкций", - пояснил он.В то же время малый и средний бизнес в обрабатывающей промышленности, ИТ-секторе может рассчитывать на финансирование из фонда развития промышленности Минпромторга, а также на финансирование из региональных бюджетов. Так что для промышленности повышение ключевой ставки, хотя и станет неприятным сюрпризом, но губительным не окажется.Подорожание отдельных групп товаров и услуг, если не считать повышение тарифов ЖКХ, вызвано не столько внутренними причинами, сколько внешними. Это, прежде всего, повышение цен на импортные товары или компоненты и комплектующие в связи с продолжающимися перебоями поставок морским путём. Также это климатические условия, например, холодный май 2024 года, который привёл к подорожанию некоторых сезонных фруктов и овощей. Наконец, рост цен на бензин, связанный с высокими ценами на нефть и отменой запрета на экспорт бензина.В целом скачок инфляции вызван ростом цен в отдельных товарных группах. Вполне возможно, что до конца года инфляция не превысит верхней границы прогноза ЦБ РФ в 7% в год.Рубль не отреагировал на решение регулятора – для него важнее сейчас другие факторы. Мы ожидаем, что до начала августа включительно доллар останется в рамках 84-87 рублей. В начале августа, после окончания налогового периода, доллар может немного подорожать до 87-89 рублей."Вполне возможно, что сегодня мы становимся свидетелями зарождения политики сильного рубля. Он необходим для дальнейшего качественного развития экономики России при невысокой ключевой ставке. Но сначала нужно окончательно распрощаться с эпохой высокой инфляции и постоянно дешевеющего, при этом дорогого для заёмщиков рубля на фоне высокого оттока капитала", - заключил Лобода.
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курсы валют, ставка банка россии, андрей лобода, промышленность
Экономика, Курсы валют, ставка Банка России, Андрей Лобода, Промышленность
03:03 27.07.2024
 
На пороге эры сильного рубля: Банк России меняет матрицу

Экономист Лобода: ставка ЦБ не влияет на рубль, как раньше - он стал сильнее

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки – не подарок для экономики, но и губительного эффекта не будет. Рубль вовсе не отреагировал и вряд ли отреагирует на решение ЦБ. Это внушает оптимизм: возможно, мы стали свидетелями зарождения политики сильного рубля, который так необходим России, рассказал агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Решение Банка России по ключевой ставке было ожидаемым, консенсус аналитиков прогнозировал именно повышение до 18%. Для промышленности такая высокая ключевая ставка - не подарок. Для банковского сектора, который играет значительную роль в сфере услуг, тоже. Довольны будут только вкладчики банков. Но и это немаловажно при борьбе с инфляцией.
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"На добывающую промышленность, которая сильно зависит от кредитных ресурсов, повышение ключевой ставки в этом году, на наш взгляд, сильного влияния не окажет. Россия сокращает добычу нефти в рамках ОПЕК+, да ещё продлевает добровольное сокращение добычи, поэтому крупные проекты в нефтяной отрасли пока отложены. А газовая промышленность пока только переформатирует свои портфели крупных инвестпроектов из-за санкций", - пояснил он.
В то же время малый и средний бизнес в обрабатывающей промышленности, ИТ-секторе может рассчитывать на финансирование из фонда развития промышленности Минпромторга, а также на финансирование из региональных бюджетов. Так что для промышленности повышение ключевой ставки, хотя и станет неприятным сюрпризом, но губительным не окажется.
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
Банк России не исключил еще одного повышения ставки
Вчера, 15:20
Подорожание отдельных групп товаров и услуг, если не считать повышение тарифов ЖКХ, вызвано не столько внутренними причинами, сколько внешними. Это, прежде всего, повышение цен на импортные товары или компоненты и комплектующие в связи с продолжающимися перебоями поставок морским путём. Также это климатические условия, например, холодный май 2024 года, который привёл к подорожанию некоторых сезонных фруктов и овощей. Наконец, рост цен на бензин, связанный с высокими ценами на нефть и отменой запрета на экспорт бензина.
В целом скачок инфляции вызван ростом цен в отдельных товарных группах. Вполне возможно, что до конца года инфляция не превысит верхней границы прогноза ЦБ РФ в 7% в год.
Рубль не отреагировал на решение регулятора – для него важнее сейчас другие факторы. Мы ожидаем, что до начала августа включительно доллар останется в рамках 84-87 рублей. В начале августа, после окончания налогового периода, доллар может немного подорожать до 87-89 рублей.
"Вполне возможно, что сегодня мы становимся свидетелями зарождения политики сильного рубля. Он необходим для дальнейшего качественного развития экономики России при невысокой ключевой ставке. Но сначала нужно окончательно распрощаться с эпохой высокой инфляции и постоянно дешевеющего, при этом дорогого для заёмщиков рубля на фоне высокого оттока капитала", - заключил Лобода.
 
ЭкономикаКурсы валютставка Банка РоссииАндрей ЛободаПромышленность
 
 
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