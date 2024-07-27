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В Херсонской области военные ВСУ массово сдались в плен
В Херсонской области военные ВСУ массово сдались в плен - 27.07.2024, ПРАЙМ
В Херсонской области военные ВСУ массово сдались в плен
В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОБРОВОЛЬНО СДАЛИСЬ В ПЛЕН 17 УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ - МО РФ | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T13:42+0300
2024-07-27T13:42+0300
2024-07-27T13:42+0300
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херсонская область
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МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОБРОВОЛЬНО СДАЛИСЬ В ПЛЕН 17 УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ - МО РФРИА Новости
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херсонская область, всу, пленные
Спецоперация на Украине, Херсонская область, ВСУ, пленные
В Херсонской области военные ВСУ массово сдались в плен
МО РФ: в Херсонской области добровольно сдались в плен 17 украинских военных