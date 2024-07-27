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"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - 27.07.2024, ПРАЙМ
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Украина не в состоянии отразить ракетные удары, которые Россия наносит по всей территории страны, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T15:13+0300
2024-07-27T15:13+0300
2024-07-27T15:13+0300
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Украина не в состоянии отразить ракетные удары, которые Россия наносит по всей территории страны, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я имею в виду, что российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить", — отметил он.По словам офицера, основная угроза исходит от фугасных авиационных и планирующих бомб, которые российские войска сбрасывают с истребителей. Дэвис подчеркнул, что даже если украинские войска получат системы ПВО, такие как Patriot, они всё равно будут уничтожены.В марте Министерство обороны объявило о начале массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как сообщил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, ФАБ-3000 настолько разрушительны, что их можно использовать для штурма особо укрепленных районов. Кроме того, новые технологии позволят превратить её в высокоточное оружие.
https://1prime.ru/20240727/inflyatsiya-850478933.html
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украина, авиабомбы, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Авиабомбы, ВСУ, ВС РФ
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Офицер Дэвис: российские ракеты проникают по всей территории Украины
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ.
Украина не в состоянии отразить ракетные удары, которые Россия наносит по всей территории страны, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире
YouTube-канала Deep Dive.
"Я имею в виду, что российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить", — отметил он.
По словам офицера, основная угроза исходит от фугасных авиационных и планирующих бомб, которые российские войска сбрасывают с истребителей. Дэвис подчеркнул, что даже если украинские войска получат системы ПВО, такие как Patriot, они всё равно будут уничтожены.
В марте Министерство обороны объявило о начале массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как сообщил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, ФАБ-3000 настолько разрушительны, что их можно использовать для штурма особо укрепленных районов. Кроме того, новые технологии позволят превратить её в высокоточное оружие.
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