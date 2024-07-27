Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - 27.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240727/ukraina-850481858.html
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - 27.07.2024, ПРАЙМ
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Украина не в состоянии отразить ракетные удары, которые Россия наносит по всей территории страны, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире... | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T15:13+0300
2024-07-27T15:13+0300
спецоперация на украине
украина
авиабомбы
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165828_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_cd22652fa9476605619a50ade0065209.jpg
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Украина не в состоянии отразить ракетные удары, которые Россия наносит по всей территории страны, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я имею в виду, что российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить", — отметил он.По словам офицера, основная угроза исходит от фугасных авиационных и планирующих бомб, которые российские войска сбрасывают с истребителей. Дэвис подчеркнул, что даже если украинские войска получат системы ПВО, такие как Patriot, они всё равно будут уничтожены.В марте Министерство обороны объявило о начале массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как сообщил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, ФАБ-3000 настолько разрушительны, что их можно использовать для штурма особо укрепленных районов. Кроме того, новые технологии позволят превратить её в высокоточное оружие.
https://1prime.ru/20240727/inflyatsiya-850478933.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165828_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_e0d09ada27334ed3beecd9847dca3961.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, авиабомбы, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Авиабомбы, ВСУ, ВС РФ
15:13 27.07.2024
 
"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Офицер Дэвис: российские ракеты проникают по всей территории Украины

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКрылатые ракеты и авиабомбы
Крылатые ракеты и авиабомбы - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Украина не в состоянии отразить ракетные удары, которые Россия наносит по всей территории страны, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Я имею в виду, что российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить", — отметил он.
По словам офицера, основная угроза исходит от фугасных авиационных и планирующих бомб, которые российские войска сбрасывают с истребителей. Дэвис подчеркнул, что даже если украинские войска получат системы ПВО, такие как Patriot, они всё равно будут уничтожены.
В марте Министерство обороны объявило о начале массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как сообщил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, ФАБ-3000 настолько разрушительны, что их можно использовать для штурма особо укрепленных районов. Кроме того, новые технологии позволят превратить её в высокоточное оружие.
Киев, Украина
Производственная инфляция на Украине бьет рекорды
09:17
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААвиабомбыВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала