https://1prime.ru/20240727/ukraina-850481858.html

"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - 27.07.2024, ПРАЙМ

"Проникают по всей стране". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Украина не в состоянии отразить ракетные удары, которые Россия наносит по всей территории страны, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T15:13+0300

2024-07-27T15:13+0300

2024-07-27T15:13+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Украина не в состоянии отразить ракетные удары, которые Россия наносит по всей территории страны, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я имею в виду, что российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить", — отметил он.По словам офицера, основная угроза исходит от фугасных авиационных и планирующих бомб, которые российские войска сбрасывают с истребителей. Дэвис подчеркнул, что даже если украинские войска получат системы ПВО, такие как Patriot, они всё равно будут уничтожены.В марте Министерство обороны объявило о начале массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как сообщил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, ФАБ-3000 настолько разрушительны, что их можно использовать для штурма особо укрепленных районов. Кроме того, новые технологии позволят превратить её в высокоточное оружие.

https://1prime.ru/20240727/inflyatsiya-850478933.html

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украина, авиабомбы, всу, вс рф