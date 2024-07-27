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В Британии объяснили ограничения для ВСУ в ударах по России

В Британии объяснили ограничения для ВСУ в ударах по России - 27.07.2024, ПРАЙМ

В Британии объяснили ограничения для ВСУ в ударах по России

Великобритания не разрешает ВСУ использовать ракеты Storm Shadow для атак на российскую территорию, чтобы избежать обострения отношений с Россией, сообщает The... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T19:29+0300

2024-07-27T19:29+0300

2024-07-27T19:29+0300

спецоперация на украине

украина

великобритания

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всу

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Великобритания не разрешает ВСУ использовать ракеты Storm Shadow для атак на российскую территорию, чтобы избежать обострения отношений с Россией, сообщает The Times."В Британии опасаются серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой", — отмечено в публикации.Как сообщает издание, такой подход поддерживают и некоторые другие страны НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что получил от британского правительства разрешение на нанесение ударов по территории России. В целом The Times описывает британскую политику в отношении ударов по территории России как сложную и запутанную.Ранее представители оппозиционной Консервативной партии призывали премьер-министра Великобритании разрешить ВСУ наносить удары по России оружием, переданным Киеву.

https://1prime.ru/20240716/ugroza-850166422.html

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украина, великобритания, ракетные удары, всу