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Херш заявил об угрозах Обамы Байдену отстранением от власти
Херш заявил об угрозах Обамы Байдену отстранением от власти - 27.07.2024, ПРАЙМ
Херш заявил об угрозах Обамы Байдену отстранением от власти
Бывший президент США Барак Обама пригрозил действующему президенту Джо Байдену отстранением в соответствии с 25-й поправкой к конституции США в случае, если он... | 27.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Бывший президент США Барак Обама пригрозил действующему президенту Джо Байдену отстранением в соответствии с 25-й поправкой к конституции США в случае, если он не откажется от участия в выборах в ноябре, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш."Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: "Дела обстоят так. У нас есть одобрение Харрис на применение 25-й поправки", — пишет Херш.Журналист обращает внимание на то, что в соответствии с 25-й поправкой к американской конституции президент может быть отстранен от власти в случае утраты им способности исполнять свои обязанности. В этом случае его полномочия переходят к вице-президенту.Херш отмечает, что к моменту телефонного разговора Обамы с Байденом было очевидно, что Харрис заручится поддержкой демократов для участия в президентских выборах в США.По словам Херша, Байдену позвонили после того, как доноры Демократической партии выразили недовольство. Они больше не хотели финансировать партию, пока ее кандидатом в президенты оставался человек, который порой не был в здравом уме.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
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сша, выборы в сша, джо байден, барак обама
Политика, США, выборы в США, Джо Байден, Барак Обама
Херш заявил об угрозах Обамы Байдену отстранением от власти
Херш: Обама пригрозил Байдену отстранением в случае отказа выйти из гонки
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Бывший президент США Барак Обама пригрозил действующему президенту Джо Байдену отстранением в соответствии с 25-й поправкой к конституции США в случае, если он не откажется от участия в выборах в ноябре, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш.
"Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: "Дела обстоят так. У нас есть одобрение Харрис на применение 25-й поправки", — пишет Херш.
Журналист обращает внимание на то, что в соответствии с 25-й поправкой к американской конституции президент может быть отстранен от власти в случае утраты им способности исполнять свои обязанности. В этом случае его полномочия переходят к вице-президенту.
Херш отмечает, что к моменту телефонного разговора Обамы с Байденом было очевидно, что Харрис заручится поддержкой демократов для участия в президентских выборах в США.
"Запятнал репутацию". В США высказались о последних годах карьеры Байдена
По словам Херша, Байдену позвонили после того, как доноры Демократической партии выразили недовольство. Они больше не хотели финансировать партию, пока ее кандидатом в президенты оставался человек, который порой не был в здравом уме.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.