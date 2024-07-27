https://1prime.ru/20240727/vybory-850485311.html

Херш заявил об угрозах Обамы Байдену отстранением от власти

Херш заявил об угрозах Обамы Байдену отстранением от власти - 27.07.2024, ПРАЙМ

Херш заявил об угрозах Обамы Байдену отстранением от власти

Бывший президент США Барак Обама пригрозил действующему президенту Джо Байдену отстранением в соответствии с 25-й поправкой к конституции США в случае, если он... | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T22:09+0300

2024-07-27T22:09+0300

2024-07-27T22:09+0300

политика

сша

выборы в сша

джо байден

барак обама

https://cdnn.1prime.ru/img/82706/76/827067644_0:0:4261:2396_1920x0_80_0_0_059de10c6e412f75ff1c9901ef1e32d7.jpg

МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Бывший президент США Барак Обама пригрозил действующему президенту Джо Байдену отстранением в соответствии с 25-й поправкой к конституции США в случае, если он не откажется от участия в выборах в ноябре, утверждает известный американский журналист Сеймур Херш."Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: "Дела обстоят так. У нас есть одобрение Харрис на применение 25-й поправки", — пишет Херш.Журналист обращает внимание на то, что в соответствии с 25-й поправкой к американской конституции президент может быть отстранен от власти в случае утраты им способности исполнять свои обязанности. В этом случае его полномочия переходят к вице-президенту.Херш отмечает, что к моменту телефонного разговора Обамы с Байденом было очевидно, что Харрис заручится поддержкой демократов для участия в президентских выборах в США.По словам Херша, Байдену позвонили после того, как доноры Демократической партии выразили недовольство. Они больше не хотели финансировать партию, пока ее кандидатом в президенты оставался человек, который порой не был в здравом уме.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

https://1prime.ru/20240726/bayden-850459491.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, выборы в сша, джо байден, барак обама