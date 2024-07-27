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Развод Wildberries. Сколько заплатит бывшему самая богатая женщина России - 27.07.2024, ПРАЙМ
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Развод Wildberries. Сколько заплатит бывшему самая богатая женщина России
Развод Wildberries. Сколько заплатит бывшему самая богатая женщина России - 27.07.2024, ПРАЙМ
Развод Wildberries. Сколько заплатит бывшему самая богатая женщина России
Скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Стороны по-разному характеризовали происходящее: то ли рейдерский захват, то ли сложный развод. Среди прочих | 27.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-27T04:04+0300
2024-07-27T04:04+0300
wildberries
татьяна бакальчук
развод
билл гейтс
джефф безос
forbes
список forbes
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Стороны по-разному характеризовали происходящее: то ли рейдерский захват, то ли сложный развод. Среди прочих неизвестных вопрос - сколько получит супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук, которому, по ее словам, принадлежит 1% доли в бизнесе. Юристы указывают: с высокой вероятностью - половину. Подробнее о том, чем может закончится раздел крупнейшего маркетплейса и примеры семейного раздела бизнеса – в материале "Прайм".Джефф Безос и Маккензи СкотСамым дорогим в истории стал развод основателя Amazon Джеффа Безоса и Маккензи Скот после 25 лет брака. Супруги развелись в июле 2019 года, тогда состояние богатейшего человека мира оценивалось в 137 миллиардов долларов.После расторжения брака Безосу достались 75% акций компании, остальные 25% получила Скот. Стоимость ее доли на тот момент составляла 36 миллиардов долларов.В июле 2022-го, когда акции компании резко выросли в цене, Маккензи даже удалось ненадолго стать самой богатой женщиной Америки. Однако значительную часть своего состояния, обретенного после развода, экс-супруга Безоса пожертвовала на благотворительность. Только за пару лет она отдала около девяти миллиардов долларов сотням организаций. Как подсчитал Forbes, это в четыре раза больше, чем ее бывший муж пожертвовал за всю свою жизньюCпустя пять лет после развода Джефф Безос занимает третье место в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes c cостоянием 194 миллиарда долларов. Маккензи Скотт - на 43-й строчке с состоянием 35,6 миллиарда.Билл и Мелинда ГейтсВ 2021 году сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. Их совместное состояние на тот момент оценивалось в 124 миллиарда долларов.В 2000 году супруги основали крупнейший частный благотворительный фонд в мире Bill &amp; Melinda Gates Foundation, и с тех пор тратили миллионы на образование, здравоохранение и борьбу с бедностью.Супруга Гейтса при разводе получила от него ценные бумаги стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Ей достались акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов и доля в американском автодилере Autonation стоимостью 300 миллионов долларов.Руперт Мердок и Анна ТорвВ 1999 году развод оформили медиамагнат Руперт Мердок и Анна Мария Торв. По соглашению сторон предприниматель выплатил экс-супруге четверть своего состояния (тогда оно оценивалось в 6,8 миллиарда долларов) - 1,7 миллиарда.Нынешнее состояние 93-летнего Мердока (Rupert Murdoch &amp; family) – 19,5 миллиарда долларов. Он занимает 100-ю строчку по версии Forbes в рейтинге самых богатых людей мира. Два сына от Анны Торв работают на ключевых позициях в бизнес-империи Мердока.Дмитрий и Елена РыболовлевыВ десятке самых дорогих расторжений брака оказались и россияне - бизнесмен Дмитрий Рыболовлев и его бывшая супруга Елена. Имущественный спор между ними длился семь лет, с 2008 по 2015 год.Спустя два года после начала тяжб суд Швейцарии заморозил основные активы бизнесмена для последующего раздела имущества. Рыболовлева сообщала, что ее супруг продал крупные активы, включая доли в "Уралкалии" (63%) и "Сильвините" (25%), чтобы спасти средства от раздела имущества. И на эти деньги приобрел дорогостоящую недвижимость. Представители Рыболовлева утверждали, что бизнесмен создал трасты в интересах детей и эти активы обладают неприкосновенностью.В итоге, по решению швейцарского суда, Елене Рыболовлевой досталось 603 миллиона долларов, а также недвижимость в Женеве. Состояние Рыболовлева тогда оценивалось в 8,5 миллиарда долларов, он занимал 14-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.Татьяна и Владислав БакальчукиДорогостоящим мероприятием обещает стать и развод основательницы Wildberries с супругом Владиславом. Бакальчук - самая богатая женщина в России по версии Forbes и на 358 строчке в рейтинге Forbes богатейших людей мира. Ее состояние оценивается в 7,4 миллиарда долларов. В 2004 году она основала компанию Wildberries, сейчас это вторая самая дорогая компания Рунета (после Яндекса) стоимостью 7,2 миллиарда долларов.Татьяна Бакальчук во вторник написала пост в своем Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций.Бизнес – тоже нажитое. Но есть исключенияОднако при разводе у него есть все шансы получить едва ли не половину компании - как объясняют юристы, бизнес – это тоже совместно нажитое."По умолчанию все имущество, приобретенное в браке, признается совместно нажитым имуществом, независимо того, кто указан титульным владельцем актива. Бизнес (то есть доля в ООО "Вайлдберриз") – не составляет исключения. Соответственно, эти доли в компании, по умолчанию также делятся поровну, даже если развитием бизнеса занимается только один из супругов. По общему правилу имущество, включая доли в компаниях делятся поровну – по ½ каждому из супругов", - объясняет Иван Стасюк, руководитель судебной практики Консалтинговой группы РКТ.Однако, как поясняет эксперт, случаев отступления от этого правила достаточно немного. Например, это возможно в интересах несовершеннолетних детей (и обычно касается жилья), либо в случае недобросовестного поведения одного из супругов, который длительное время не имел дохода либо способствовал уменьшению общего имущества.Передача доли может быть заменена на выплату денежной компенсации, но это запасной, дополнительный способ раздела, который применяется либо при неделимости имущества (например, автомобиль) или при невозможности передать актив в силу закона.Наличие договораТаким образом, раздел компании зависит и от того, как оформлены взаимоотношения супругов: есть ли брачный договор – он мог бы устранить законодательные правила и ограничения."Следует учесть то, что 1 % компании был передан Татьяной Владиславу в 2019 году, соответственно, имеет значение и содержание данного соглашения, так как оно само уже могло бы быть соглашением о разделе имущества (ничто не мешает супругам разделить его и до расторжения брака)", - добавляет Стасюк.Таким образом, подчеркивает эксперт, при отсутствии каких-либо соглашений между супругами, Владислав действительно при разводе может претендовать на 50 % в уставном капитале компании, даже при условии владения 1%.
https://1prime.ru/20240724/wildberries-850393308.html
https://1prime.ru/20240710/razvod-849998647.html
https://1prime.ru/20240723/kadyrov-850368739.html
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Наталья Дембинская
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wildberries, татьяна бакальчук, развод, билл гейтс, джефф безос, forbes, список forbes
Wildberries, Татьяна Бакальчук, развод, Билл Гейтс, Джефф Безос, Forbes, список Forbes
04:04 27.07.2024
 
Развод Wildberries. Сколько заплатит бывшему самая богатая женщина России

Юрист Стасюк: при разводе владельцев Wildberries компанию могут поделить пополам

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЕвразийский экономический форум в Москве
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Наталья Дембинская
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Скандал вокруг Wildberries разгорелся в конце июля. Стороны по-разному характеризовали происходящее: то ли рейдерский захват, то ли сложный развод. Среди прочих неизвестных вопрос - сколько получит супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук, которому, по ее словам, принадлежит 1% доли в бизнесе. Юристы указывают: с высокой вероятностью - половину. Подробнее о том, чем может закончится раздел крупнейшего маркетплейса и примеры семейного раздела бизнеса – в материале "Прайм".

Джефф Безос и Маккензи Скот

Самым дорогим в истории стал развод основателя Amazon Джеффа Безоса и Маккензи Скот после 25 лет брака. Супруги развелись в июле 2019 года, тогда состояние богатейшего человека мира оценивалось в 137 миллиардов долларов.
После расторжения брака Безосу достались 75% акций компании, остальные 25% получила Скот. Стоимость ее доли на тот момент составляла 36 миллиардов долларов.
В июле 2022-го, когда акции компании резко выросли в цене, Маккензи даже удалось ненадолго стать самой богатой женщиной Америки. Однако значительную часть своего состояния, обретенного после развода, экс-супруга Безоса пожертвовала на благотворительность. Только за пару лет она отдала около девяти миллиардов долларов сотням организаций. Как подсчитал Forbes, это в четыре раза больше, чем ее бывший муж пожертвовал за всю свою жизнью
© AFP / Manjunath Kiran Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос
Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос
© AFP / Manjunath Kiran
Cпустя пять лет после развода Джефф Безос занимает третье место в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes c cостоянием 194 миллиарда долларов. Маккензи Скотт - на 43-й строчке с состоянием 35,6 миллиарда.

Билл и Мелинда Гейтс

В 2021 году сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. Их совместное состояние на тот момент оценивалось в 124 миллиарда долларов.
В 2000 году супруги основали крупнейший частный благотворительный фонд в мире Bill & Melinda Gates Foundation, и с тех пор тратили миллионы на образование, здравоохранение и борьбу с бедностью.
Супруга Гейтса при разводе получила от него ценные бумаги стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Ей достались акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов и доля в американском автодилере Autonation стоимостью 300 миллионов долларов.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
Песков прокомментировал скандал вокруг объединения Wildberries и Russ
24 июля, 13:17

Руперт Мердок и Анна Торв

В 1999 году развод оформили медиамагнат Руперт Мердок и Анна Мария Торв. По соглашению сторон предприниматель выплатил экс-супруге четверть своего состояния (тогда оно оценивалось в 6,8 миллиарда долларов) - 1,7 миллиарда.
Нынешнее состояние 93-летнего Мердока (Rupert Murdoch & family) – 19,5 миллиарда долларов. Он занимает 100-ю строчку по версии Forbes в рейтинге самых богатых людей мира. Два сына от Анны Торв работают на ключевых позициях в бизнес-империи Мердока.

Дмитрий и Елена Рыболовлевы

В десятке самых дорогих расторжений брака оказались и россияне - бизнесмен Дмитрий Рыболовлев и его бывшая супруга Елена. Имущественный спор между ними длился семь лет, с 2008 по 2015 год.
Спустя два года после начала тяжб суд Швейцарии заморозил основные активы бизнесмена для последующего раздела имущества. Рыболовлева сообщала, что ее супруг продал крупные активы, включая доли в "Уралкалии" (63%) и "Сильвините" (25%), чтобы спасти средства от раздела имущества. И на эти деньги приобрел дорогостоящую недвижимость. Представители Рыболовлева утверждали, что бизнесмен создал трасты в интересах детей и эти активы обладают неприкосновенностью.
Свадьба. - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Развод для россиян подорожает в семь раз
10 июля, 18:25
В итоге, по решению швейцарского суда, Елене Рыболовлевой досталось 603 миллиона долларов, а также недвижимость в Женеве. Состояние Рыболовлева тогда оценивалось в 8,5 миллиарда долларов, он занимал 14-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

Татьяна и Владислав Бакальчуки

Дорогостоящим мероприятием обещает стать и развод основательницы Wildberries с супругом Владиславом. Бакальчук - самая богатая женщина в России по версии Forbes и на 358 строчке в рейтинге Forbes богатейших людей мира. Ее состояние оценивается в 7,4 миллиарда долларов. В 2004 году она основала компанию Wildberries, сейчас это вторая самая дорогая компания Рунета (после Яндекса) стоимостью 7,2 миллиарда долларов.
Татьяна Бакальчук во вторник написала пост в своем Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций.

Бизнес – тоже нажитое. Но есть исключения

Однако при разводе у него есть все шансы получить едва ли не половину компании - как объясняют юристы, бизнес – это тоже совместно нажитое.
"По умолчанию все имущество, приобретенное в браке, признается совместно нажитым имуществом, независимо того, кто указан титульным владельцем актива. Бизнес (то есть доля в ООО "Вайлдберриз") – не составляет исключения. Соответственно, эти доли в компании, по умолчанию также делятся поровну, даже если развитием бизнеса занимается только один из супругов. По общему правилу имущество, включая доли в компаниях делятся поровну – по ½ каждому из супругов", - объясняет Иван Стасюк, руководитель судебной практики Консалтинговой группы РКТ.
© Пресс-служба Wildberries.ru | Перейти в медиабанк" Wildberries
 Wildberries
" Wildberries
© Пресс-служба Wildberries.ru
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Однако, как поясняет эксперт, случаев отступления от этого правила достаточно немного. Например, это возможно в интересах несовершеннолетних детей (и обычно касается жилья), либо в случае недобросовестного поведения одного из супругов, который длительное время не имел дохода либо способствовал уменьшению общего имущества.
Передача доли может быть заменена на выплату денежной компенсации, но это запасной, дополнительный способ раздела, который применяется либо при неделимости имущества (например, автомобиль) или при невозможности передать актив в силу закона.

Наличие договора

Таким образом, раздел компании зависит и от того, как оформлены взаимоотношения супругов: есть ли брачный договор – он мог бы устранить законодательные правила и ограничения.
"Следует учесть то, что 1 % компании был передан Татьяной Владиславу в 2019 году, соответственно, имеет значение и содержание данного соглашения, так как оно само уже могло бы быть соглашением о разделе имущества (ничто не мешает супругам разделить его и до расторжения брака)", - добавляет Стасюк.
Таким образом, подчеркивает эксперт, при отсутствии каких-либо соглашений между супругами, Владислав действительно при разводе может претендовать на 50 % в уставном капитале компании, даже при условии владения 1%.
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Кадыров резко высказался о ситуации вокруг Wildberries и Russ
23 июля, 16:35
 
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