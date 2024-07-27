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Зеленский на фоне потерь ВСУ пошел на "крайние меры"

Зеленский на фоне потерь ВСУ пошел на "крайние меры" - 27.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский на фоне потерь ВСУ пошел на "крайние меры"

Украинским медикам будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, заявил президент страны Владимир Зеленский. | 27.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-27T21:36+0300

2024-07-27T21:36+0300

2024-07-27T21:36+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

указ

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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Украинским медикам будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, заявил президент страны Владимир Зеленский. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не стал раскрывать информацию о потерях среди украинских военнослужащих, поскольку опасается, что эти данные могут быть использованы Россией.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, регулирующий присвоение медикам звания офицера без прохождения военной кафедры.В начале июня президент России Владимир Путин сообщил, что ежемесячно украинская армия теряет более 50 тысяч солдат и офицеров. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года Вооружённые силы Украины потеряли 31 тысячу человек погибшими.В интернете появилось много видео, на которых сотрудники украинских военкоматов силой забирают мужчин призывного возраста. Эти видео вызвали большой резонанс из-за того, что на них видно, как представители военкоматов применяют силу и даже избивают мужчин, чтобы заставить их пойти на службу. После этого мужчин увозят в микроавтобусе в неизвестном направлении.

https://1prime.ru/20240726/zelenskiy-850470378.html

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украина, владимир зеленский, указ