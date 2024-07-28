Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240728/ataka-850486034.html
При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ
При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ
Число погибших в результате ракетного удара по городу Мадждаль-Шамсу на оккупированных израильтянами Голанских высотах возросло до 12 человек, передает издание... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T06:35+0300
2024-07-28T06:35+0300
происшествия
ракетный удар
погибшие
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате ракетного удара по городу Мадждаль-Шамсу на оккупированных израильтянами Голанских высотах возросло до 12 человек, передает издание Times of Israel, ссылаясь данные официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари. Ранее с скорой помощи Израиля заявляли, что этот удар унес жизни десяти человек. Впоследствии Times of Israel сообщила о росте числа погибших до 11 человек. Теперь издание кгнстатирует, что "число жертв ракетной атаки "Хезболлах" по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12".Шиитское движение Левана "Хезболлах" выступило с отрицанием своей причастности к инциденту, тем не менее официальные лица Израиля начали делать заявления о приближающейся войны с "Хезболлах" и Ливаном.
https://1prime.ru/20240722/otvet-850340542.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2816b255f52063d5e55902178d739ea2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ракетный удар, погибшие
Происшествия, ракетный удар, погибшие
06:35 28.07.2024
 
При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ

TI: число погибших при ракетной атаке на Голанских высотах увеличилось до 12

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате ракетного удара по городу Мадждаль-Шамсу на оккупированных израильтянами Голанских высотах возросло до 12 человек, передает издание Times of Israel, ссылаясь данные официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.
Ранее с скорой помощи Израиля заявляли, что этот удар унес жизни десяти человек. Впоследствии Times of Israel сообщила о росте числа погибших до 11 человек.
Теперь издание кгнстатирует, что "число жертв ракетной атаки "Хезболлах" по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12".
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Хуситы выразили готовность дать мощный ответ Израилю
22 июля, 19:16
Шиитское движение Левана "Хезболлах" выступило с отрицанием своей причастности к инциденту, тем не менее официальные лица Израиля начали делать заявления о приближающейся войны с "Хезболлах" и Ливаном.
 
Происшествияракетный ударпогибшие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала