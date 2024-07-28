https://1prime.ru/20240728/ataka-850486034.html

При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ

При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ

При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ

Число погибших в результате ракетного удара по городу Мадждаль-Шамсу на оккупированных израильтянами Голанских высотах возросло до 12 человек, передает издание... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T06:35+0300

2024-07-28T06:35+0300

2024-07-28T06:35+0300

происшествия

ракетный удар

погибшие

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате ракетного удара по городу Мадждаль-Шамсу на оккупированных израильтянами Голанских высотах возросло до 12 человек, передает издание Times of Israel, ссылаясь данные официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари. Ранее с скорой помощи Израиля заявляли, что этот удар унес жизни десяти человек. Впоследствии Times of Israel сообщила о росте числа погибших до 11 человек. Теперь издание кгнстатирует, что "число жертв ракетной атаки "Хезболлах" по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12".Шиитское движение Левана "Хезболлах" выступило с отрицанием своей причастности к инциденту, тем не менее официальные лица Израиля начали делать заявления о приближающейся войны с "Хезболлах" и Ливаном.

https://1prime.ru/20240722/otvet-850340542.html

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ракетный удар, погибшие