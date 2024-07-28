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При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ
При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ
Число погибших в результате ракетного удара по городу Мадждаль-Шамсу на оккупированных израильтянами Голанских высотах возросло до 12 человек, передает издание... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T06:35+0300
2024-07-28T06:35+0300
2024-07-28T06:35+0300
происшествия
ракетный удар
погибшие
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате ракетного удара по городу Мадждаль-Шамсу на оккупированных израильтянами Голанских высотах возросло до 12 человек, передает издание Times of Israel, ссылаясь данные официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари. Ранее с скорой помощи Израиля заявляли, что этот удар унес жизни десяти человек. Впоследствии Times of Israel сообщила о росте числа погибших до 11 человек. Теперь издание кгнстатирует, что "число жертв ракетной атаки "Хезболлах" по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12".Шиитское движение Левана "Хезболлах" выступило с отрицанием своей причастности к инциденту, тем не менее официальные лица Израиля начали делать заявления о приближающейся войны с "Хезболлах" и Ливаном.
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ракетный удар, погибшие
Происшествия, ракетный удар, погибшие
При ракетном ударе по Голанским высотам погибли 12 человек, сообщают СМИ
TI: число погибших при ракетной атаке на Голанских высотах увеличилось до 12
МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате ракетного удара по городу Мадждаль-Шамсу на оккупированных израильтянами Голанских высотах возросло до 12 человек, передает издание Times of Israel, ссылаясь данные официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.
Ранее с скорой помощи Израиля заявляли, что этот удар унес жизни десяти человек. Впоследствии Times of Israel сообщила о росте числа погибших до 11 человек.
Теперь издание кгнстатирует, что "число жертв ракетной атаки "Хезболлах" по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12".
Хуситы выразили готовность дать мощный ответ Израилю
Шиитское движение Левана "Хезболлах" выступило с отрицанием своей причастности к инциденту, тем не менее официальные лица Израиля начали делать заявления о приближающейся войны с "Хезболлах" и Ливаном.