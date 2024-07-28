https://1prime.ru/20240728/eskalatsiya-850487334.html

"Близится кульминация": в Германии забили тревогу из-за плана Зеленского

"Близится кульминация": в Германии забили тревогу из-за плана Зеленского - 28.07.2024, ПРАЙМ

"Близится кульминация": в Германии забили тревогу из-за плана Зеленского

Чтобы сохранить власть, Владимир Зеленский стремится разжечь войну между Российской Федерацией и НАТО. Такое мнение в интервью порталу NachDenkSeiten высказал... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T09:22+0300

2024-07-28T09:22+0300

2024-07-28T09:22+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

нато

россия

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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Чтобы сохранить власть, Владимир Зеленский стремится разжечь войну между Российской Федерацией и НАТО. Такое мнение в интервью порталу NachDenkSeiten высказал генерал бундесвера в отставке Харальд Куят."По мере приближения украинского конфликта к кульминации складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО", - заявил генерал, подчеркнув, что для Зеленского это является, по сути, "единственным способом", чтобы избежать военной катастрофы и "выжить на своем посту".При этом Куят выразил уверенность, что срыв переговоров с Российской Федерацией стала большой ошибкой западных стран и Украины, и к сегодняшнему дню последствия этой ошибки для Киева, Вашингтона и Брюсселя уже достигли огромных масштабов.Подытоживая, он отметил, что "чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа".

https://1prime.ru/20240725/sholts-850430441.html

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владимир зеленский, нато, россия