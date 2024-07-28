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"Близится кульминация": в Германии забили тревогу из-за плана Зеленского
"Близится кульминация": в Германии забили тревогу из-за плана Зеленского - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Близится кульминация": в Германии забили тревогу из-за плана Зеленского
Чтобы сохранить власть, Владимир Зеленский стремится разжечь войну между Российской Федерацией и НАТО. Такое мнение в интервью порталу NachDenkSeiten высказал... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T09:22+0300
2024-07-28T09:22+0300
2024-07-28T09:22+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Чтобы сохранить власть, Владимир Зеленский стремится разжечь войну между Российской Федерацией и НАТО. Такое мнение в интервью порталу NachDenkSeiten высказал генерал бундесвера в отставке Харальд Куят."По мере приближения украинского конфликта к кульминации складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО", - заявил генерал, подчеркнув, что для Зеленского это является, по сути, "единственным способом", чтобы избежать военной катастрофы и "выжить на своем посту".При этом Куят выразил уверенность, что срыв переговоров с Российской Федерацией стала большой ошибкой западных стран и Украины, и к сегодняшнему дню последствия этой ошибки для Киева, Вашингтона и Брюсселя уже достигли огромных масштабов.Подытоживая, он отметил, что "чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа".
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владимир зеленский, нато, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, НАТО, РОССИЯ
"Близится кульминация": в Германии забили тревогу из-за плана Зеленского
Генерал Куят: Зеленский хочет эскалации конфликта между Россией и НАТО
МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ.
Чтобы сохранить власть, Владимир Зеленский стремится разжечь войну между Российской Федерацией и НАТО. Такое мнение в интервью
порталу NachDenkSeiten высказал генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.
"По мере приближения украинского конфликта к кульминации складывается впечатление, что Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО", - заявил генерал, подчеркнув, что для Зеленского это является, по сути, "единственным способом", чтобы избежать военной катастрофы и "выжить на своем посту".
При этом Куят выразил уверенность, что срыв переговоров с Российской Федерацией стала большой ошибкой западных стран и Украины, и к сегодняшнему дню последствия этой ошибки для Киева, Вашингтона и Брюсселя уже достигли огромных масштабов.
Шольц сделал неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Подытоживая, он отметил, что "чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа".