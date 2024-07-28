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Мертвый груз: подводные камни маткапитала

Мертвый груз: подводные камни маткапитала - 28.07.2024, ПРАЙМ

Мертвый груз: подводные камни маткапитала

Улучшение жилищных условий – самая популярная цель использования маткапитала. Это можно сделать, например, через ипотеку. Но, направляя виртуальные денежные... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T02:02+0300

2024-07-28T02:02+0300

2024-07-28T02:02+0300

ипотека

семейная ипотека

льготная ипотека

кредит

россия

юрист

иван соловьев

эксклюзив

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Улучшение жилищных условий – самая популярная цель использования маткапитала. Это можно сделать, например, через ипотеку. Но, направляя виртуальные денежные средства с сертификата на оплату жилья, нужно учитывать некоторые особенности, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Участие материнского капитала в ипотечной сделке означает, что в новом жилье присутствуют доли детей. В связи с этим возникает ряд ограничений и трудностей. Например, банки неохотно идут на рефинансирование кредита, так как все сделки с такой недвижимостью необходимо согласовывать с опекой, обращает внимание юрист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли ипотека не выплачена, то продать такое жилье бывает очень сложно. Так, для продажи квартиры с маткапиталом нужно выполнить два условия:"На деле получается, что продавцу необходимо докупать квадратные метры или выделять доли в уже имеющемся жилье одного из родителей", - уточняет юрист.Особые ограничения возникают, если семья надумала расширяться в кредит: банки не любят сделки, где залогом выступает имущество несовершеннолетних, а опека не дает согласия на выделение доли в недострое (а таковым является любая новостройка до введения в эксплуатацию). Значит, условия для получения семейной ипотеки сужаются.Еще одна проблема возникает при разделе объекта недвижимости как совместно нажитого имущества, оформленного в ипотеку. Например, при разводе.По Семейному кодексу, имущество, даже если супруги купили его в кредит, является их совместной собственностью, и его придется делить в случае развода. Материнский капитал не является совместно нажитым имуществом. Поэтому, если супруги мирно не договорились и обратились в суд, то долю маткапитала исключают из общего раздела.То есть, как разъясняет Соловьев, жилье поделить можно, но за вычетом доли, пропорциональной размеру маткапитала. А уже эту долю суд распределит между родителями и детьми.Таким образом, при планировании семейного бюджета необходимо учитывать риски участия маткапитала в ипотечном кредитовании, отметил юрист.

https://1prime.ru/20240724/ipoteka-850373908.html

https://1prime.ru/20240726/izhs-850433728.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, кредит, россия, юрист, иван соловьев, эксклюзив