https://1prime.ru/20240728/mobilizatsiya-850490491.html

На Украине вновь заговорили о снижении призывного возраста

На Украине вновь заговорили о снижении призывного возраста - 28.07.2024, ПРАЙМ

На Украине вновь заговорили о снижении призывного возраста

Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T15:25+0300

2024-07-28T15:25+0300

2024-07-28T15:25+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

мобилизация на украине

одесса

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg

МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. В сообщении Одесского областного военкомата говорится, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачислены в категорию призывников, и их могут мобилизовать в случае, если они прошли срочную службу в мирное время, окончили военный вуз или прошли военную кафедру с получением военно-учетной специальности, или имел статус "ограниченно годный".18 июня депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский выступил с инициативой о новом снижении мобилизационного возраста в Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство США будет оказывать давление на украинское правительство с целью снижения мобилизационного возраста до 18 лет.18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Согласно этому закону, все военнообязанные граждане обязаны в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться вручённой даже в том случае, если призывник не видел её лично. Датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем на срок до одного года. Сроки демобилизации в законе не прописаны.

https://1prime.ru/20240727/mobilizatsiya-850477067.html

украина

одесса

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мобилизация, мобилизация на украине, одесса