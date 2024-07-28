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На Украине вновь заговорили о снижении призывного возраста
На Украине вновь заговорили о снижении призывного возраста - 28.07.2024, ПРАЙМ
На Украине вновь заговорили о снижении призывного возраста
Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T15:25+0300
2024-07-28T15:25+0300
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. В сообщении Одесского областного военкомата говорится, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачислены в категорию призывников, и их могут мобилизовать в случае, если они прошли срочную службу в мирное время, окончили военный вуз или прошли военную кафедру с получением военно-учетной специальности, или имел статус "ограниченно годный".18 июня депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский выступил с инициативой о новом снижении мобилизационного возраста в Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство США будет оказывать давление на украинское правительство с целью снижения мобилизационного возраста до 18 лет.18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Согласно этому закону, все военнообязанные граждане обязаны в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться вручённой даже в том случае, если призывник не видел её лично. Датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем на срок до одного года. Сроки демобилизации в законе не прописаны.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине, Одесса
На Украине вновь заговорили о снижении призывного возраста
Военкомат: на Украине могут мобилизовать мужчин моложе 25-ти лет
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.
В сообщении Одесского областного военкомата говорится, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачислены в категорию призывников, и их могут мобилизовать в случае, если они прошли срочную службу в мирное время, окончили военный вуз или прошли военную кафедру с получением военно-учетной специальности, или имел статус "ограниченно годный".
18 июня депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский выступил с инициативой о новом снижении мобилизационного возраста в Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство США будет оказывать давление на украинское правительство с целью снижения мобилизационного возраста до 18 лет.
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18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Согласно этому закону, все военнообязанные граждане обязаны в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка будет считаться вручённой даже в том случае, если призывник не видел её лично. Датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем на срок до одного года. Сроки демобилизации в законе не прописаны.