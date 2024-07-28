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Иностранные наемники массово покидают ВСУ, сообщил экс-офицер СБУ

Иностранные наемники массово покидают ВСУ, сообщил экс-офицер СБУ - 28.07.2024, ПРАЙМ

Иностранные наемники массово покидают ВСУ, сообщил экс-офицер СБУ

Иностранцы в массовом порядке покидают Вооруженные силы Украины, заявил экс-сотрудник СБУ подполковник в отставке Василий Прозоров. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T07:00+0300

2024-07-28T07:00+0300

2024-07-28T07:58+0300

спецоперация на украине

иностранные наемники

всу

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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Иностранцы в массовом порядке покидают Вооруженные силы Украины, заявил экс-сотрудник СБУ подполковник в отставке Василий Прозоров.Он отметил, что наемники, в отличие от бессрочно мобилизованных украинцев, заключают первый контракт лишь на полгода и при этом могут расторгнуть этот контракт в любое время."Сейчас в интернете очень много роликов иностранных военнослужащих, которые повоевали месяц-второй, увидели, что на самом деле творится, и быстренько-быстренько сбежали к себе на родину..., - говорит Прозоров. - Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование".Также полковник рассказал о жалобах наемников на то, что их гоняли в бессмысленные атаки и в мясорубки под артиллерию ВС России. В то же время иностранцы жалуются на глупость командования ВСУ, подлость и предательство."Сейчас, если едут (иностранные наемники - прим. ред.), то реально, вот, из нищих стран просто заработать деньги и быстренько сбежать, пока русская артиллерия или авиация не "обнулила", - сказал Прозоров.

https://1prime.ru/20240702/finlyandiya-849666981.html

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иностранные наемники, всу