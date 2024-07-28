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Иностранные наемники массово покидают ВСУ, сообщил экс-офицер СБУ - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Иностранные наемники массово покидают ВСУ, сообщил экс-офицер СБУ
Иностранные наемники массово покидают ВСУ, сообщил экс-офицер СБУ - 28.07.2024, ПРАЙМ
Иностранные наемники массово покидают ВСУ, сообщил экс-офицер СБУ
Иностранцы в массовом порядке покидают Вооруженные силы Украины, заявил экс-сотрудник СБУ подполковник в отставке Василий Прозоров. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T07:00+0300
2024-07-28T07:58+0300
спецоперация на украине
иностранные наемники
всу
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Иностранцы в массовом порядке покидают Вооруженные силы Украины, заявил экс-сотрудник СБУ подполковник в отставке Василий Прозоров.Он отметил, что наемники, в отличие от бессрочно мобилизованных украинцев, заключают первый контракт лишь на полгода и при этом могут расторгнуть этот контракт в любое время."Сейчас в интернете очень много роликов иностранных военнослужащих, которые повоевали месяц-второй, увидели, что на самом деле творится, и быстренько-быстренько сбежали к себе на родину..., - говорит Прозоров. - Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование".Также полковник рассказал о жалобах наемников на то, что их гоняли в бессмысленные атаки и в мясорубки под артиллерию ВС России. В то же время иностранцы жалуются на глупость командования ВСУ, подлость и предательство."Сейчас, если едут (иностранные наемники - прим. ред.), то реально, вот, из нищих стран просто заработать деньги и быстренько сбежать, пока русская артиллерия или авиация не "обнулила", - сказал Прозоров.
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иностранные наемники, всу
Спецоперация на Украине, иностранные наемники, ВСУ
07:00 28.07.2024 (обновлено: 07:58 28.07.2024)
 
Иностранные наемники массово покидают ВСУ, сообщил экс-офицер СБУ

Экс-офицер СБУ: иностранные наемники массово покидают ВСУ

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. Иностранцы в массовом порядке покидают Вооруженные силы Украины, заявил экс-сотрудник СБУ подполковник в отставке Василий Прозоров.
Он отметил, что наемники, в отличие от бессрочно мобилизованных украинцев, заключают первый контракт лишь на полгода и при этом могут расторгнуть этот контракт в любое время.
"Сейчас в интернете очень много роликов иностранных военнослужащих, которые повоевали месяц-второй, увидели, что на самом деле творится, и быстренько-быстренько сбежали к себе на родину..., - говорит Прозоров. - Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование".
Также полковник рассказал о жалобах наемников на то, что их гоняли в бессмысленные атаки и в мясорубки под артиллерию ВС России. В то же время иностранцы жалуются на глупость командования ВСУ, подлость и предательство.
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"Сейчас, если едут (иностранные наемники - прим. ред.), то реально, вот, из нищих стран просто заработать деньги и быстренько сбежать, пока русская артиллерия или авиация не "обнулила", - сказал Прозоров.
 
Спецоперация на Украинеиностранные наемникиВСУ
 
 
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