https://1prime.ru/20240728/olimpiada-850493242.html

Попросивший убежища в РФ итальянский журналист высказался об открытии ОИ

Попросивший убежища в РФ итальянский журналист высказался об открытии ОИ - 28.07.2024, ПРАЙМ

Попросивший убежища в РФ итальянский журналист высказался об открытии ОИ

Итальянский журналист Анджело Джулиано, который попросил убежища в России, поделился своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр во Франции... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T21:14+0300

2024-07-28T21:14+0300

2024-07-28T21:37+0300

политика

россия

франция

открытие

олимпиада

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Итальянский журналист Анджело Джулиано, который попросил убежища в России, поделился своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр во Франции. Отрывок из его обращения публикует издание "Известия".По словам Джулиано, в церемонии были сатанинские послания, что он назвал богохульством. По его словам, многие люди были напуганы увиденным на открытии Олимпиады.Итальянский журналист Анджело Джулиано после открытия Олимпийских игр во Франции попросил убежища в нашей стране и выразил желание получить российское гражданство. Также бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже – это пример того, как в европейских культурных кругах стал преобладать тренд на "раздувание шумного уродства".

https://1prime.ru/20240727/olimpiada-850485446.html

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россия, франция, открытие, олимпиада