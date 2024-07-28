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Попросивший убежища в РФ итальянский журналист высказался об открытии ОИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Попросивший убежища в РФ итальянский журналист высказался об открытии ОИ
Попросивший убежища в РФ итальянский журналист высказался об открытии ОИ - 28.07.2024, ПРАЙМ
Попросивший убежища в РФ итальянский журналист высказался об открытии ОИ
Итальянский журналист Анджело Джулиано, который попросил убежища в России, поделился своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр во Франции... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T21:14+0300
2024-07-28T21:37+0300
политика
россия
франция
открытие
олимпиада
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Итальянский журналист Анджело Джулиано, который попросил убежища в России, поделился своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр во Франции. Отрывок из его обращения публикует издание "Известия".По словам Джулиано, в церемонии были сатанинские послания, что он назвал богохульством. По его словам, многие люди были напуганы увиденным на открытии Олимпиады.Итальянский журналист Анджело Джулиано после открытия Олимпийских игр во Франции попросил убежища в нашей стране и выразил желание получить российское гражданство. Также бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже – это пример того, как в европейских культурных кругах стал преобладать тренд на "раздувание шумного уродства".
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россия, франция, открытие, олимпиада
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Открытие, Олимпиада
21:14 28.07.2024 (обновлено: 21:37 28.07.2024)
 
Попросивший убежища в РФ итальянский журналист высказался об открытии ОИ

Журналист Анджело Джулиано: люди напуганы увиденным на Олимпийских играх

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМОК
МОК - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Итальянский журналист Анджело Джулиано, который попросил убежища в России, поделился своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр во Франции. Отрывок из его обращения публикует издание "Известия".
По словам Джулиано, в церемонии были сатанинские послания, что он назвал богохульством. По его словам, многие люди были напуганы увиденным на открытии Олимпиады.
Итальянский журналист Анджело Джулиано после открытия Олимпийских игр во Франции попросил убежища в нашей стране и выразил желание получить российское гражданство.
Также бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже – это пример того, как в европейских культурных кругах стал преобладать тренд на "раздувание шумного уродства".
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