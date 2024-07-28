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Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за российской нефти - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за российской нефти
Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за российской нефти - 28.07.2024, ПРАЙМ
Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за российской нефти
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто ответил на обвинения Польши, обвинив ее в лицемерии, так как в Польше тоже закупают российскую нефть. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T23:22+0300
2024-07-28T23:36+0300
политика
венгрия
польша
нефть
российская нефть
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БУДАПЕШТ, 28 июл — ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто ответил на обвинения Польши, обвинив ее в лицемерии, так как в Польше тоже закупают российскую нефть. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский высказал мнение, что премьер-министр Виктор Орбан не играет значительной роли в международном сообществе, как в Евросоюзе, так и в НАТО. Он предложил Виктору Орбану покинуть эти организации и рассмотреть возможность создания союза с Россией.Сийярто на странице в соцсети отметил, что при всей критике польского правительства Варшава ведет себя лицемерно, так как сама продолжает закупки российской нефти.Министр отметил, что в этом нет ничего плохого, ведь обеспечение энергией в основе своей имеет физические законы. Однако если это так, то не стоит лицемерить и обвинять других.Ранее Сийярто отмечал, что страны Западной Европы "гордо" заявляют об отказе от российской нефти, но на деле продолжают закупать её через посредников, например, Индию. По его словам, это подтверждает эффективность антироссийских санкций, введённых Европейским союзом.В России ранее высказывали мнение, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов. По мнению некоторых экспертов, это приведёт к усилению зависимости от российских поставок, поскольку цены на нефть и газ будут выше. Те страны, которые отказались от прямых закупок, всё равно будут вынуждены приобретать российские энергоресурсы через посредников и по более высоким ценам.
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венгрия, польша, нефть, российская нефть
Политика, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, Нефть, российская нефть
23:22 28.07.2024 (обновлено: 23:36 28.07.2024)
 
Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за российской нефти

Сийярто обвинил Польшу в лицемерии, так как Варшава тоже покупает нефть из РФ

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© CC BY 2.0 / J Dimas
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БУДАПЕШТ, 28 июл — ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто ответил на обвинения Польши, обвинив ее в лицемерии, так как в Польше тоже закупают российскую нефть.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский высказал мнение, что премьер-министр Виктор Орбан не играет значительной роли в международном сообществе, как в Евросоюзе, так и в НАТО. Он предложил Виктору Орбану покинуть эти организации и рассмотреть возможность создания союза с Россией.
Сийярто на странице в соцсети отметил, что при всей критике польского правительства Варшава ведет себя лицемерно, так как сама продолжает закупки российской нефти.
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Министр отметил, что в этом нет ничего плохого, ведь обеспечение энергией в основе своей имеет физические законы. Однако если это так, то не стоит лицемерить и обвинять других.
Ранее Сийярто отмечал, что страны Западной Европы "гордо" заявляют об отказе от российской нефти, но на деле продолжают закупать её через посредников, например, Индию. По его словам, это подтверждает эффективность антироссийских санкций, введённых Европейским союзом.
В России ранее высказывали мнение, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов. По мнению некоторых экспертов, это приведёт к усилению зависимости от российских поставок, поскольку цены на нефть и газ будут выше. Те страны, которые отказались от прямых закупок, всё равно будут вынуждены приобретать российские энергоресурсы через посредников и по более высоким ценам.
 
ПолитикаВЕНГРИЯПОЛЬШАНефтьроссийская нефть
 
 
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